Manfredonia U14: colpo esterno ad Apricena
🐬💥 COLPO ESTERNO AD APRICENA: L’UNDER 14 CALA IL POKERISSIMO E RESTA IN VETTA A PUNTEGGIO PIENO! ⚪️🔵
Non si ferma la marcia inarrestabile dei giovanissimi dell’Under 14 guidati da mister Elia Gravinese! Sul sintetico del “Madrepietra Stadium”, i giovani delfini espugnano il campo dell’Atletico Apricena superando i padroni di casa per 2-3 al termine di un match combattuto, intenso e ricco di emozioni per la 6ª giornata di campionato.
A decidere la contesa è la straordinaria forma del nostro reparto avanzato: devastante doppietta personale per Di Martino, ormai autentica sentenza sotto porta, a cui si aggiunge la rete pesantissima di Michele De Vita a completare il tris biancoceleste e blindare altri tre punti d’oro!
Un successo di fondamentale importanza che certifica il cammino perfetto dei nostri ragazzi: solo vittorie, percorso netto a punteggio pieno e primato solitario consolidato in vetta alla classifica! Grinta, identità e cuore biancoceleste: bravissimi ragazzi, avanti così! 🤍🩵