L’under 17 del Manfredonia dilaga a San Giovanni Rotondo

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🐬🎾 GAME, SET AND MATCH! L’UNDER 17 DILAGA A SAN GIOVANNI ROTONDO: 0-6 AL SANT’ONOFRIO! ⚪️🔵

​Prestazione monumentale e prova di forza schiacciante per l’Under 17 guidata da mister Matteo D’Arienzo! Nel posticipo della 6ª giornata del Girone E, i giovani delfini espugnano il campo del Sant’Onofrio Calcio con un perentorio ed esaltante 0-6, offrendo una vera e propria prova d’autorità.

​I biancocelesti dominano la scena sin dai primi istanti di gioco, archiviando la pratica già nella prima frazione di gioco con tre reti di pregevole fattura siglate da Falcone, Facciorusso e D. Castriotta. Nella ripresa il copione non cambia: la fame e il ritmo dei nostri ragazzi restano altissimi, portando alle doppiette personali di Facciorusso e D. Castriotta, prima del sigillo finale calato da Zino.

​Un successo che consolida il percorso straordinario della compagine di mister D’Arienzo, ancora imbattuta, a punteggio pieno e con un’altra prova da incorniciare senza subire reti!

Grandissimi ragazzi!



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