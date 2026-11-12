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Domenica 15 novembre al “Dalla” di Manfredonia andrà in scena “Casa Romantika”, storia d’amore e d’ambiente della Compagnia Catalyst

Dopo la coinvolgente e seguitissima due giorni de “La Via dei Bambini”, che ha trasformato il Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia e il suo quartiere in una piazza aperta alla fantasia, alle famiglie e all’intera comunità per uno spazio finalmente a misura dei sogni e dei desideri delle giovani generazioni, ritornano le domeniche di “con gli occhi aperti”, la finestra di teatro per ragazzi di “Sconfina”, la stagione di prosa del “Dalla” ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, da Puglia Culture e da Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Domenica 15 novembre, a partire dalle ore 18.00, l’appuntamento è con “Casa Romantika” della compagnia toscana Catalyst.

Lo spettacolo, a cura di David Bianchi e Riccardo Rombi, intreccia clownerie, mimo, musica e immaginazione per parlarci, senza parole, di un tema attualissimo come quello della plastica. Il protagonista è Roman, un clown pescatore ubriacone, allergico all’acqua, che, sospeso da una tempesta, naufraga con la sua barca/carrello su un’isola di plastica. Visionario, malinconico, romantico come solo un clown sa essere, Roman si troverà a riciclare tutto quello che trova in modo originale e divertente.

Questa versione moderna di “Robinson Crusoe” saprà ricostruire un intero mondo da quello che gli altri hanno gettato via: quattro pali diventeranno una casa, una tovaglia farà da tetto, un ombrello e una tanica di benzina sapranno far divampare una “Romantika” storia d’amore.

Il biglietto per “Casa Romantika” ha un costo di 6 euro per i bambini fino a 11 anni e 7 euro per gli adulti.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi, Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.