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Vittoria a Manfredonia, il dg della Palmese: “Abbiamo dato l’anima in campo”

“Voglio rivolgere un grande ringraziamento a tutti i ragazzi, perché ieri hanno dato l’anima in campo per conquistare questa vittoria. Un successo meritato, cercato con determinazione e sudato fino all’ultimo minuto.

Ma adesso bisogna restare con i piedi per terra, abbassare la testa e continuare a lavorare con umiltà e sacrificio. Non abbiamo ancora fatto nulla e sappiamo bene che il nostro percorso per raggiungere la salvezza è ancora lungo. Domenica ci attende un’altra sfida importante contro il Gravina, da affrontare con la stessa voglia, lo stesso spirito e la stessa determinazione.

Un ringraziamento speciale va anche ai nostri straordinari tifosi, che non smettono mai di sostenerci, in casa come in trasferta, facendoci sentire il loro calore e la loro vicinanza. Domenica vi aspetto numerosi allo stadio. Questi ragazzi hanno bisogno anche di voi, della vostra passione e della vostra spinta dagli spalti. Continuiamo a lottare tutti insieme, con umiltà e orgoglio. Sempre Forza Palmese!”

Lo ha dichiarato Carmelo Lauri, dg della Palmese.