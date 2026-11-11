Sport Manfredonia
Pallavolo femminile: la New Volley Ruvo vince a Manfredonia
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Pallavolo femminile: la New Volley Ruvo vince a Manfredonia
Non è andata come speravamo questa domenica al PalaDante.
La New Volley Ruvo conquista i tre punti, al termine di una partita in cui le nostre ragazze hanno provato a tenere testa alle avversarie, soprattutto nel primo set, rimasto in equilibrio fino alle battute finali.
Il campionato è appena cominciato e questa partita ci lascia senz’altro indicazioni concrete su cui lavorare.
Noi torniamo in palestra con un obiettivo preciso: preparare meglio ciò che ci aspetta nelle prossime giornate.