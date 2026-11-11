Politica Manfredonia

Manfredonia, consiglio comunale per il 12 novembre

Redazione11 Novembre 2026
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Manfredonia, consiglio comunale per il 12 novembre

Si comunica che il giorno 12 Novembre 2026 alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, per la trattazione dei seguenti

Ordini del giorno:

  1. Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale. Estinzione anticipata mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti SPA. Autorizzazione;
  2. Tariffe TARI Annualità 20232024 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria ex 10QUATER L. 212/2000; 

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Redazione11 Novembre 2026