Politica Manfredonia
Manfredonia, consiglio comunale per il 12 novembre
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Manfredonia, consiglio comunale per il 12 novembre
Si comunica che il giorno 12 Novembre 2026 alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, per la trattazione dei seguenti
Ordini del giorno:
- Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale. Estinzione anticipata mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti SPA. Autorizzazione;
- Tariffe TARI Annualità 20232024 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria ex 10QUATER L. 212/2000;
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