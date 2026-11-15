La magia del Natale torna a San Salvatore
✨ La magia del Natale torna a San Salvatore! ✨
Un luogo speciale, un’atmosfera suggestiva e la magia di una tradizione che ogni anno ci fa riscoprire il vero significato del Natale.
L’Associazione Vento Nuovo vi invita a vivere il Presepe Vivente in Grotta, nella nostra San Salvatore – Frazione Montagna.
📅 Martedì 8 dicembre | 11:00 – 13:00
📅 Domenica 13 dicembre | 18:00 – 21:00
🎟️ Ingresso:
Adulti: 5 €
Bambini (3–12 anni): 3 €
🚌 Navetta inclusa dal parcheggio alla grotta.
🧇 Nel biglietto è compreso un sacchetto di pettole.
🍽️ Una sorpresa per l’8 dicembre!
Chi visiterà il Presepe Vivente e sceglierà di pranzare presso Villa Artemide riceverà dal ristorante il rimborso del costo del biglietto d’ingresso.
Vi aspettiamo per condividere insieme un momento di tradizione, emozione e magia natalizia. ❤️