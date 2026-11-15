Eventi Manfredonia

La magia del Natale torna a San Salvatore

Redazione15 Novembre 2026
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✨ La magia del Natale torna a San Salvatore! ✨

Un luogo speciale, un’atmosfera suggestiva e la magia di una tradizione che ogni anno ci fa riscoprire il vero significato del Natale.

L’Associazione Vento Nuovo vi invita a vivere il Presepe Vivente in Grotta, nella nostra San Salvatore – Frazione Montagna.

📅 Martedì 8 dicembre | 11:00 – 13:00
📅 Domenica 13 dicembre | 18:00 – 21:00

🎟️ Ingresso:

Adulti: 5 €

Bambini (3–12 anni): 3 €

🚌 Navetta inclusa dal parcheggio alla grotta.
🧇 Nel biglietto è compreso un sacchetto di pettole.

🍽️ Una sorpresa per l’8 dicembre!
Chi visiterà il Presepe Vivente e sceglierà di pranzare presso Villa Artemide riceverà dal ristorante il rimborso del costo del biglietto d’ingresso.

Vi aspettiamo per condividere insieme un momento di tradizione, emozione e magia natalizia. ❤️

tenuta santa lucia
Redazione15 Novembre 2026