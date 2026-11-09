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Intelligenza artificiale, scuola e famiglia: a Manfredonia l’incontro “Non basta una risposta”



Mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 17.00, la Biblioteca Ungaretti ospita un momento di confronto pubblico promosso dall’I.C. Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta per riflettere sulle sfide educative dell’era digitale.



Come orientare le nuove generazioni in un mondo in cui l’intelligenza artificiale è già parte della quotidianità? A questa e a molte altre domande di proverà a dare risposte nell’incontro “Non basta una risposta. Genitori, figli e scuola nell’era dell’intelligenza artificiale”, mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Ungaretti, in via Cala del Fico.

Promosso dall’I.C. Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta. L’appuntamento nasce per offrire uno spazio di dialogo, informazione e confronto aperto a tutta la cittadinanza: genitori, docenti e chiunque desideri approfondire una trasformazione che ridefinisce il modo di studiare, comunicare e apprendere dei più giovani.



Oggi l’intelligenza artificiale influenza profondamente il vissuto dei ragazzi. Saper utilizzare questi strumenti non equivale, però, a riconoscerne i limiti, valutarne le fonti o farne un uso responsabile. La vera sfida educativa, dunque, non è rincorrere il cambiamento o subirlo con timore, ma abitarlo con consapevolezza, aiutando i giovani a sviluppare autonomia di giudizio, pensiero critico e la capacità di non fermarsi alla prima risposta.



A confrontarsi su questi temi cruciali saranno Silvana Spagnuolo, psicologa e psicoterapeuta, e Francesco Di Palma, dirigente scolastico. Il dialogo punterà a superare sia gli entusiasmi acritici che le preoccupazioni allarmistiche, rimettendo al centro il ruolo educativo degli adulti nell’accompagnare la crescita dei ragazzi e delle ragazze.

L’incontro è aperto a tutta la comunità: un’occasione preziosa per comprendere il presente e costruire insieme il futuro digitale, e non solo, delle nuove generazioni.