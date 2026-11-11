Sport Manfredonia
Pallavolo maschile: Manfredonia fermato al tie-break a Lucera
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Pallavolo maschile: Manfredonia fermato al tie-break a Lucera
A Lucera ci fermiamo soltanto al tie-break.
Dopo un ottimo avvio e due set conquistati, i padroni di casa riescono a rientrare in partita, portando la sfida fino al quinto set.
Nel finale sono i lucerini ad avere la meglio, al termine di una gara che ci lascia un punto in classifica e indicazioni importanti su cui lavorare.
Ci portiamo a casa quanto di buono mostrato nei primi due parziali, con la consapevolezza di dover trovare maggiore continuità nei momenti decisivi.
Testa alla prossima!