Manfredonia U19: sconfitta immeritata a Nardò

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UNDER 19 | LA DURA LEGGE DEL GOL PUNISCE IL MANFREDONIA: DOMINIO, DUE TRAVERSE E BEFFA AL 92′ A SAN DONATO!

​Una sconfitta incredibile, amarissima e difficile da accettare per l’Under 19 Nazionale guidata da mister Salvatore Pollino, che esce battuta per 1-0 dal terreno dello Stadio Comunale “Miccoli” di San Donato di Lecce contro il Nardò al termine di una 9ª giornata stregata.

​Nel primo tempo in campo c’è praticamente soltanto una squadra: i giovani delfini impongono il proprio gioco dominando in lungo e in largo, schiacciando i padroni di casa nella loro metà campo e costruendo una mole impressionante di palle gol. Soltanto la sfortuna, con due clamorose traverse colpite, e la mancanza di un pizzico di cinismo su almeno quattro-cinque nitide occasioni a tu per tu con la porta impediscono ai biancocelesti di chiudere la prima frazione con un vantaggio ampio e strameritato.

​Nella ripresa i ritmi fisiologicamente calano, la gara diventa più equilibrata ma il Manfredonia tiene bene il campo fino al pieno recupero: proprio quando il pareggio sembrava ormai scritto, al 92′ arriva la più classica e crudele delle beffe con la rete in extremis che regala i tre punti al Nardò.

​Il segnale più bello della qualità espressa dai ragazzi arriva però al triplice fischio, con i sinceri complimenti rivolti dagli stessi avversari alla formazione biancoceleste per il calcio espresso e la personalità mostrata. Fa male tornare a casa senza punti dopo una simile prestazione, ma con questo gioco e questo spirito il riscatto sarà immediato.