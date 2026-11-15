Manfredonia U19: sconfitta immeritata a Nardò
UNDER 19 | LA DURA LEGGE DEL GOL PUNISCE IL MANFREDONIA: DOMINIO, DUE TRAVERSE E BEFFA AL 92′ A SAN DONATO!
Una sconfitta incredibile, amarissima e difficile da accettare per l’Under 19 Nazionale guidata da mister Salvatore Pollino, che esce battuta per 1-0 dal terreno dello Stadio Comunale “Miccoli” di San Donato di Lecce contro il Nardò al termine di una 9ª giornata stregata.
Nel primo tempo in campo c’è praticamente soltanto una squadra: i giovani delfini impongono il proprio gioco dominando in lungo e in largo, schiacciando i padroni di casa nella loro metà campo e costruendo una mole impressionante di palle gol. Soltanto la sfortuna, con due clamorose traverse colpite, e la mancanza di un pizzico di cinismo su almeno quattro-cinque nitide occasioni a tu per tu con la porta impediscono ai biancocelesti di chiudere la prima frazione con un vantaggio ampio e strameritato.
Nella ripresa i ritmi fisiologicamente calano, la gara diventa più equilibrata ma il Manfredonia tiene bene il campo fino al pieno recupero: proprio quando il pareggio sembrava ormai scritto, al 92′ arriva la più classica e crudele delle beffe con la rete in extremis che regala i tre punti al Nardò.
Il segnale più bello della qualità espressa dai ragazzi arriva però al triplice fischio, con i sinceri complimenti rivolti dagli stessi avversari alla formazione biancoceleste per il calcio espresso e la personalità mostrata. Fa male tornare a casa senza punti dopo una simile prestazione, ma con questo gioco e questo spirito il riscatto sarà immediato.