Serie D, l’undicesima giornata del girone H in diretta
Serie D, l’undicesima giornata del girone H in diretta
Undicesima giornata A 08/11/2027
Ebolitana – Fidelis Andria 0-0
Francavilla – Virtus Francavilla 0-0
Ischia – Gravina 0-0
Melfi – Brindisi 0-0
Nardò – Turris 0-0
Nocerina – Real Forio 0-0
Palmese – Martina 0-0
Real Aversa – Manfredonia 0-0
Bisceglie – Gladiator 0-0 ore 15
Classifica
Virtus Francavilla 25
Martina 23
Brindisi 22
Turris 20
Gravina 18
Manfredonia 18
Fidelis Andria 17
Bisceglie 16
Gladiator 16
Real Aversa 14
Nocerina 14
Palmese 12
Ischia 10
Ebolitana 10
Real Forio 9
Francavilla 9
Melfi 9
Nardò 5
Dodicesima giornata A 15/11/2027
Brindisi – Ischia
Fidelis Andria – Nocerina
Turris – Francavilla
Gladiator – Ebolitana
Gravina – Bisceglie
Manfredonia – Palmese
Martina – Melfi
Real Forio – Nardò
Virtus Francavilla – Real Aversa