Manfredonia, l’Angel alza il ritmo e sbanca Foggia: quinta vittoria stagionale

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L’ANGEL ALZA IL RITMO E SBANCA FOGGIA: QUINTA VITTORIA STAGIONALE

La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia supera la Nuova Libertas 61-82.

14 triple e 24 assist per i biancoazzurri: il gioco collettivo paga.



La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia continua la sua corsa nel campionato di DR1 Puglia, girone A. Al PalaRusso arriva di autorità la quinta vittoria stagionale: 61-82 contro la Nuova Libertas Basket Foggia, al termine di una gara nella quale i biancoazzurri crescono progressivamente in intensità e qualità di gioco.



L’avvio è combattuto, con continui botta e risposta. L’Angel trova buone soluzioni offensive, ma concede troppo nella propria metà campo. Il primo quarto si chiude sul 17-21.

La svolta arriva nella seconda frazione. I sipontini serrano i ranghi, alzano l’intensità difensiva, recuperano palloni e accelerano le transizioni, trovando ritmo e continuità nella circolazione della palla, che si concretizza in soluzioni felici dalla lunga distanza. Foggia fatica a contenere il ritmo degli ospiti e all’intervallo il tabellone segna 27-42, con un parziale di 10-21 nel periodo.

Nel terzo quarto i padroni di casa provano a reagire, aumentando la pressione e aggiudicandosi la frazione 20-17. L’Angel si rilassa, commette qualche errore di troppo nelle conclusioni ravvicinate, ma conserva un margine importante. Nell’ultimo periodo ritrova lucidità ed efficacia, chiudendo con un parziale di 14-23 che fissa il risultato sul 61-82.

A fotografare la prestazione sono i numeri: 14 triple realizzate con il 47% e 24 assist complessivi.

“Non siamo partiti benissimo, concedendo qualcosa di troppo in difesa – analizza coach Felice Carano –. Quando abbiamo alzato il livello difensivo siamo riusciti a correre molto e a far girare bene il pallone. In alcune azioni siamo arrivati da un canestro all’altro quasi senza palleggiare. Abbiamo espresso a tratti una pallacanestro di alto livello e i 24 assist confermano che giochiamo sempre più di squadra. Dobbiamo però migliorare nelle conclusioni da sotto, dove continuiamo a sprecare troppo”.



Cinque i giocatori in doppia cifra: Vukosavljevic, miglior realizzatore con 20 punti e sei triple, Gramazio (18), Dusels (13), Ba (12) e Federico Ciociola (12). Significativo anche il contributo alla manovra offensiva, con 8 assist per Gramazio, 7 per Ciociola e 5 per Dusels. Da segnalare gli under del vivaio Angel: Davide Prencipe entra e mette 2 punti a referto e i 4 punti di Raffaele Bottalico.

Sul fronte foggiano si evidenzia in doppia cifra Nicola Padalino, autentico highlander della pallacanestro di Capitanata.

La vittoria conferma la crescita del gruppo, capace di coniugare intensità difensiva, velocità e condivisione del pallone, pur conservando margini di miglioramento nella gestione delle conclusioni.



Il calendario propone ora un’altra trasferta, sul campo della Sunshine Vieste.

“Ci aspetta una partita dura contro una squadra che si è rinforzata con Migliori, un giocatore importante – conclude Carano –. Andremo a Vieste senza regalare nulla, cercando di dare continuità alla pallacanestro espressa nelle ultime due gare”.

RECAP

NUOVA LIBERTAS BASKET FOGGIA 61

VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIA 82

Parziali: 17-21; 10-21; 20-17; 14-23.

STARTING FIVE

Nuova Libertas Basket Foggia: Padalino, D’Uffizi, Zagni, Luca Morelli, Carriera.

Vitulano Drugstore Basket Manfredonia: Ba, Vuovolo, Gramazio, Dusels, F. Ciociola.

TABELLINI

Nuova Libertas Basket Foggia (61): Tarantino, Padalino 12, D’Uffizi 15, Zagni 5, L. Morelli 8, Vigilante 0, Vitale 14, Carriera 1, Pileo 2, M. Morelli 4, Messina 0. Coach: G. Morelli

Vitulano Drugstore Basket Manfredonia (82): G. Prencipe, Ba 12, Carmone, Vuovolo, Gramazio 18, Dusels 13, Vukosavljevic 20, D. Prencipe 2, Quinn 1, Salvemini, F. Ciociola 12, Bottalico 4. H. Coach: Felice Carano, Ass. Coach: Fabio Carbone