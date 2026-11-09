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Manfredonia, 80mila euro per le famiglie numerose

L’Amministrazione comunale di Manfredonia destina 80mila euro di risorse comunali al sostegno delle famiglie numerose, attraverso una misura economica rivolta ai nuclei con almeno tre figli a carico di età inferiore ai 26 anni. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso pubblico con i requisiti dettagliati, le modalità e i termini di presentazione delle domande, attraverso il sistema “Istanze online” del Comune di Manfredonia.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Welfare, prevede contributi per sostenere le spese che incidono maggiormente sull’economia delle famiglie: mensa e trasporti, libri e materiali scolastici non già coperti da altri finanziamenti pubblici, attività sportive, formative e culturali, visite mediche specialistiche, ticket sanitari, occhiali, apparecchi odontoiatrici e altri ausili.

Particolare attenzione sarà riservata ai nuclei con un maggior numero di figli e a quelli in cui siano presenti situazioni di disabilità, secondo i criteri previsti dall’avviso pubblico.

“Abbiamo deciso di destinare risorse del nostro bilancio a una misura che riteniamo importante per la comunità”, dichiara il sindaco Domenico la Marca. “Sostenere le famiglie significa riconoscere il ruolo fondamentale che svolgono nella crescita della nostra città. Sappiamo quanto possa essere impegnativo affrontare le spese quotidiane, soprattutto quando ci sono più figli”.

La misura si inserisce nel percorso di rafforzamento delle politiche familiari portato avanti dall’Assessorato al Welfare, con l’obiettivo di sostenere non soltanto le situazioni di maggiore fragilità economica, ma anche le esigenze legate alla crescita, all’istruzione, alla salute e alle opportunità educative dei figli.

“Dietro l’espressione ‘famiglie numerose’ ci sono genitori che ogni giorno affrontano impegni e spese che crescono insieme ai propri figli”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. “Ci sono i libri da acquistare, le attività sportive, le visite mediche, le esperienze formative e culturali. Spese che non dovrebbero costringere una famiglia a scegliere a quali opportunità rinunciare. Abbiamo inoltre previsto una particolare attenzione alle famiglie con più figli e a quelle in cui sono presenti persone con disabilità. Il nostro obiettivo è accompagnare le famiglie nelle loro necessità quotidiane, riconoscendo anche il valore sociale del loro impegno”.

L’assegnazione dei contributi terrà conto della situazione economica dei richiedenti, dando priorità ai nuclei con ISEE più basso. Qualora le risorse stanziate non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, l’Amministrazione si riserva la possibilità di individuare ulteriori finanziamenti, anche nel prossimo esercizio finanziario, per ampliare la platea dei beneficiari.

Un intervento che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di investire nelle politiche familiari, riconoscendo nella crescita e nel benessere dei figli una responsabilità che riguarda l’intera comunità.