Serie D, in diretta la giornata numero 12 del girone H
Serie D, in diretta la giornata numero 12 del girone H
Dodicesima giornata A 15/11/2027
Brindisi – Ischia 0-1
Gravina – Bisceglie 0-0
Gladiator – Ebolitana 0-0
Real Forio – Nardò 1-1
Virtus Francavilla – Real Aversa 1-0
Manfredonia – Palmese 0-0 ore 15
Martina – Melfi 0-0 ore 15
Turris – Francavilla 0-0 ore 15
Fidelis Andria – Nocerina 0-0 ore 15.30
Classifica
Virtus Francavilla 30
Martina 23
Brindisi 21
Gravina 20
Turris 20
Manfredonia 19
Gladiator 19
Fidelis Andria 18
Bisceglie 18
Palmese 15
Real Aversa 14
Nocerina 14
Melfi 12
Real Forio 12
Ischia 12
Ebolitana 11
Francavilla 9
Nardò 8
Tredicesima giornata A 22/11/2027
Bisceglie – Real Forio
Ebolitana – Turris
Francavilla – Manfredonia
Ischia – Fidelis Andria
Martina – Brindisi
Melfi – Gladiator
Nardò – Real Aversa
Nocerina – Virtus Francavilla
Palmese – Gravina