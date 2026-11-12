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Manfredonia, il Natale si vive all’insegna della solidarietà!

La Pia Unione Amici di Lourdes (U.A.L.) di Manfredonia organizza il “Mercatino di Natale”, un’iniziativa che unisce lo spirito delle feste alla solidarietà, alla condivisione e alla partecipazione della comunità.

L’appuntamento è articolato in quattro domeniche di novembre: dopo il primo incontro dell’8 novembre, le prossime date saranno domenica 15, 22 e 29 novembre 2026.

Un’occasione per vivere insieme l’atmosfera natalizia, sostenere le iniziative dell’associazione e riscoprire il valore dei piccoli gesti di solidarietà.

Il mercatino si svolgerà presso la sede della U.A.L. (Pia Unione Amici di Lourdes), in via San Francesco 136/A, a Manfredonia.

La solidarietà è il regalo più bello che possiamo condividere.