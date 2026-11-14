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MANFREDONIA, MOVIMENTO 5 STELLE: BENE LA RETTIFICA DELLE TARIFFE TARI.

ORA BISOGNA ACCERTARE LE RESPONSABILITÀ

Un punto deve essere chiaro: correggere le tariffe TARI era un atto dovuto da parte dell’Amministrazione comunale di Manfredonia. In gioco vi erano principi fondamentali come la giustizia e l’equità, che devono rappresentare il riferimento costante dell’azione amministrativa.

Come Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Manfredonia esprimiamo soddisfazione per la strada intrapresa, ma adesso deve essere percorsa fino in fondo.

È questo l’indirizzo della coalizione che in Consiglio comunale è rappresentata dal nostro Gianluca Totaro insieme ai consiglieri civici Massimiliano Ritucci e Antonio Tasso.

Va ricordato che fu proprio nel corso di un intervento di Ritucci, durante la seduta consiliare del marzo 2025 dedicata all’approvazione delle tariffe TARI, che emerse l’errore relativo all’inversione delle quote fisse e variabili; una circostanza che ha determinato una evidente sperequazione a danno della platea dei contribuenti.

Nel suo intervento in aula, Totaro ha evidenziato la persistente difficoltà dell’Amministrazione nel ricorrere a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi essenziali e strategici, come la raccolta dei rifiuti e la gestione dei tributi, auspicando l’avvio in tempi brevi delle necessarie procedure di gara.

Ritucci ha invece ricostruito il rapporto intercorso tra il Comune di Manfredonia e la società C&C Srl, incaricata delle attività di supporto e riscossione dei tributi locali e minori, evidenziando aspetti che meritano chiarimenti puntuali e trasparenti.

Tasso, in piena sintonia con i colleghi della coalizione, ha infine sollecitato un impegno concreto per l’individuazione delle responsabilità, affinché situazioni analoghe non possano più ripetersi in futuro.

Su questi obiettivi il Gruppo Territoriale di Manfredonia del Movimento 5 Stelle manterrà alta l’attenzione e, se necessario, continuerà ad incalzare l’Amministrazione affinché si faccia piena luce sull’accaduto e vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela dei cittadini.