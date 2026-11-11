Manfredonia Calcio: “Il tifo organizzato sarà collocato in Curva Sud”

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A partire dalla gara di domenica 15 novembre Manfredonia–Palmese, il tifo organizzato sipontino sarà collocato esclusivamente nel settore Curva Sud dello stadio “Miramare”.

La decisione all’unisono è il risultato di un tavolo tecnico-istituzionale tenutosi presso la Questura di Foggia, alla presenza del Questore, del Commissario di Manfredonia, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, delle società Manfredonia Miramare e Manfredonia Calcio.

La disposizione nasce dall’analisi di esigenze logistiche, di ordine e pubblica sicurezza, anche alla luce dei violenti episodi verificatisi lo scorso 20 settembre scorso, e punta a garantire una migliore organizzazione dei flussi di spettatori e una maggiore fruibilità dello stadio, sia negli spazi interni sia nelle aree esterne e nei percorsi di accesso, tutelando al contempo la sicurezza di tifosi, cittadini e residenti.

Tamburi, bandiere e megafoni saranno consentiti esclusivamente all’interno della Curva Sud, individuata logisticamente come settore di riferimento per il tifo organizzato, nel rispetto delle normative previste e vigenti.

Contestualmente, è stato adottato un nuovo regolamento per l’utilizzo dello stadio, che disciplina le modalità di accesso e permanenza nell’impianto, e concordate con gli organi preposti le modalità di completamento dell’iter di ampliamento della capienza di pubblico, con l’obiettivo di assicurare una gestione ed una fruibilità dell’impianto piu’ efficienti.

La passione per i colori biancocelesti e il sostegno alla squadra restano valori fondamentali, da vivere nel rispetto delle regole e della sicurezza collettiva.