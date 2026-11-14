Il lungo weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio
Il lungo weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio
Nuovo intenso fine settimana di impegni ufficiali per il vivaio del Manfredonia Calcio 1932! Tutte e quattro le formazioni biancocelesti scenderanno in campo tra sabato e domenica per dare continuità agli ottimi risultati dell’ultimo turno.
Il programma scatterà sabato 14 novembre: I primi a scendere sul terreno di gioco saranno i ragazzi dell’Under 19 Nazionale guidati da mister Salvatore Pollino. Alle ore 14:30, presso lo Stadio Comunale “Miccoli” di San Donato di Lecce, i giovani delfini affronteranno in trasferta il Nardò per la 9ª giornata di campionato, decisi a difendere con grinta l’attuale secondo posto in classifica.
Nel tardo pomeriggio di sabato, alle ore 17:30, riflettori puntati sullo Stadio Comunale “Miramare” per l’Under 14 di mister Elia Gravinese: la capolista biancoceleste, ancora imbattuta e a punteggio pieno, ospiterà il Sant’Onofrio Calcio per la 7ª giornata del torneo provinciale.
La domenica mattina, 15 novembre, si aprirà alle ore 9:30 sempre tra le mura amiche del “Miramare” con l’Under 17 di mister Matteo D’Arienzo: per la 7ª giornata di campionato, i biancocelesti sfideranno l’Uniti per Cerignola.
A chiudere il quadro del weekend sarà l’Under 15 guidata dal duo Franco Grasso e Michele Castigliego: alle ore 11:30 di domenica, fischio d’inizio allo Stadio Comunale “M. Cianci” per la trasferta della 7ª giornata sul campo della Pro Evolution Cerignola.