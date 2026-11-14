Sport Manfredonia

Il lungo weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio

Redazione14 Novembre 2026
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Il lungo weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio

Nuovo intenso fine settimana di impegni ufficiali per il vivaio del Manfredonia Calcio 1932! Tutte e quattro le formazioni biancocelesti scenderanno in campo tra sabato e domenica per dare continuità agli ottimi risultati dell’ultimo turno.

Il programma scatterà sabato 14 novembre: I primi a scendere sul terreno di gioco saranno i ragazzi dell’Under 19 Nazionale guidati da mister Salvatore Pollino. Alle ore 14:30, presso lo Stadio Comunale “Miccoli” di San Donato di Lecce, i giovani delfini affronteranno in trasferta il Nardò per la 9ª giornata di campionato, decisi a difendere con grinta l’attuale secondo posto in classifica.

Nel tardo pomeriggio di sabato, alle ore 17:30, riflettori puntati sullo Stadio Comunale “Miramare” per l’Under 14 di mister Elia Gravinese: la capolista biancoceleste, ancora imbattuta e a punteggio pieno, ospiterà il Sant’Onofrio Calcio per la 7ª giornata del torneo provinciale.

La domenica mattina, 15 novembre, si aprirà alle ore 9:30 sempre tra le mura amiche del “Miramare” con l’Under 17 di mister Matteo D’Arienzo: per la 7ª giornata di campionato, i biancocelesti sfideranno l’Uniti per Cerignola.

A chiudere il quadro del weekend sarà l’Under 15 guidata dal duo Franco Grasso e Michele Castigliego: alle ore 11:30 di domenica, fischio d’inizio allo Stadio Comunale “M. Cianci” per la trasferta della 7ª giornata sul campo della Pro Evolution Cerignola.

Redazione14 Novembre 2026