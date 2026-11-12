Manfredonia, Schiavone replica a Galli sul campetto di Via Orto Sdanga

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L’ONNIPOTENZA APPARTIENE AL REGNO DEI CIELI, NON ALLA POLITICA!

Manfredonia – Leggo che un consigliere comunale di opposizione mi ha simpaticamente definito “Assessore onnipotente”. Lo ringrazio per l’investitura, ma l’onnipotenza appartiene a ben altre dimensioni!

Noi siamo semplicemente uomini, con i nostri limiti, che ogni giorno si assumono responsabilita, si mettono in discussione e lavorano al servizio della propria comunita. Non abbiamo la pretesa di fare tutto e subito, ma il dovere di programmare e mantenere gli impegni.

E veniamo ai fatti!

Si polemizza perche il campetto di via Orto Sdanga, inaugurato la scorsa estate, e ancora privo di illuminazione.

E vero, ma forse qualcuno ha dimenticato di leggere gli atti pubblicati sull’Albo Pretorio!

Gia il 13 ottobre scorso, con la determina dirigenziale n. 2104, sono stati affidati i lavori per il potenziamento dell’illuminazione esterna sia dello stadio Miramare, che del campetto di via Orto Sdanga.

Insomma, l’Amministrazione La Marca non e rimasta ferma: ha programmato e affidato gli interventi necessari.

Questi sono lavori che richiedono tempi tecnici di esecuzione ben precisi, verifiche e collaudi per garantire impianti sicuri e pienamente fruibili. Non si accende un interruttore con un post su Facebook!

Il nostro lavoro continua serenamente con un cronoprogramma che prevede di consegnare il campetto, ben illuminato, gia dalla fine della prossima settimana. Le strutture pubbliche, soprattutto quando sono destinate ai nostri bambini e ragazzi, devono essere realizzate nella maniera piu sicura possibile.

Da un consigliere di minoranza ci aspetteremmo maggiore attenzione e conoscenza degli atti amministrativi. Le critiche sono legittime, il controllo e un dovere, ma prima di lanciare accuse sarebbe opportuno leggere le determine e valutare seriamente il lavoro che si sta svolgendo.

Noi continuiamo a lavorare. Perche i fatti, come sempre, valgono piu delle polemiche!

Assessore Francesco Schiavone