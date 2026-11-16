Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia Sorsi di Libri

Un buon libro, il profumo del caffè, qualche pasticcino e il piacere di una conversazione che nasce dalle pagine di un romanzo. È questa l’idea da cui nasce “Sorsi di Libri – Un libro, un autore, un caffè”, la nuova rassegna letteraria promossa dall’Assessorato al Welfare e alla Cultura della Città di Manfredonia, in collaborazione con la Cartolibreria Francesco Tuppi.

Due appuntamenti, il 21 e il 28 novembre, alle ore 17.30, per trasformare la tradizionale presentazione di un libro in un vero e proprio caffè letterario, dove gli scrittori incontreranno i lettori in un’atmosfera informale, tra curiosità, domande e riflessioni. Durante gli incontri saranno offerti gratuitamente caffè, tè, dolci e biscotti.

Ad inaugurare la rassegna saranno due autori e due romanzi molto diversi, accomunati dalla capacità di affrontare temi profondi e attuali.

Sabato 21 novembre sarà protagonista Cinzia Cognetti, scrittrice pugliese, editor e docente di scrittura creativa, con “Note a margine del mio dolore” (HarperCollins Italia). Un romanzo che, tra Bari e Sarajevo, intreccia segreti familiari, memoria, legami femminili e scoperta di sé. Una storia intensa, già apprezzata dai lettori per la delicatezza della scrittura e i suoi risvolti sorprendenti.

Sabato 28 novembre sarà la volta di Giuseppe Petrarca, autore di gialli sociali e collaboratore di Medici Senza Frontiere, con “I bambini di nessuno” (Solferino). Un noir ambientato in Venezuela che, attraverso un’indagine sul traffico di minori, affronta il dramma delle infanzie negate. Un romanzo che ha raccolto recensioni positive per la forza narrativa e la sensibilità con cui tratta una realtà drammatica.

Il cuore di “Sorsi di Libri” sarà proprio la chiacchierata con gli autori: scoprire cosa si nasconde dietro una storia, come nascono i personaggi e confrontare le proprie impressioni con chi quelle pagine le ha scritte.

“Una città che promuove la lettura investe nella curiosità, nel pensiero critico e nella crescita culturale della propria comunità – dichiara il Sindaco Domenico la Marca –. Iniziative come questa rendono la cultura più accessibile e vicina alle persone, valorizzando anche la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio”.

“Con questa rassegna vogliamo restituire alla lettura anche la sua dimensione sociale – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente –. Mi piace l’idea di ritrovarsi attorno a un libro come si fa davanti a un caffè, senza formalità, con il piacere di ascoltare, fare domande e confrontarsi. Vorremmo che questi incontri diventassero una piacevole abitudine per la nostra città e ringrazio la Cartolibreria Francesco Tuppi per aver condiviso con entusiasmo questa proposta”.

Gli appuntamenti si terranno presso l’Auditorium comunale “Cristanziano Serricchio” di Palazzo dei Celestini, in Corso Manfredi 22, a Manfredonia. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.