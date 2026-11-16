Manfredonia Calcio U17: calcio champagne al Miramare
🐬🥂 CALCIO CHAMPAGNE AL MIRAMARE: L’UNDER 17 CALA IL TRIS CONTRO L’UNITI PER CERIGNOLA! ⚪️🔵
Spettacolo puro, dominio territoriale e gioco straripante per i ragazzi dell’Under 17 guidati da mister Matteo D’Arienzo! Nella 7ª giornata di campionato, sul sintetico dello Stadio Comunale “Miramare”, i giovani delfini superano l’Uniti per Cerignola con un netto, meritato e brillante 3-0.
Una prestazione totale sotto ogni punto di vista, in cui i biancocelesti impongono il proprio ritmo fin dalle prime battute senza concedere praticamente nulla agli avversari, tanto che l’estremo difensore sipontino trascorre una domenica da spettatore non pagante senza dover effettuare nemmeno una parata. Il primo tempo si chiude sul meritato punteggio di 2-0 grazie alle reti di Paglione e Falcone, bravi a concretizzare la superiorità di gioco della squadra.
Nella ripresa il Manfredonia continua a macinare calcio e chiude definitivamente i conti con una autentica perla balistica di Michele Facciorusso direttamente su calcio di punizione!
Un altro successo cristallino che certifica lo stato di forma straordinario della squadra: percorso netto a punteggio pieno e porta ancora inviolata in questo avvio di stagione! Bravissimi ragazzi, avanti tutta! 🤍🩵