Manfredonia, Giuseppe Marasco nuovo coordinatore di Italia Domani – Marco Rizzo

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GIUSEPPE MARASCO NOMINATO COORDINATORE PROVINCIALE DI FOGGIA DI ITALIA DOMANI – Marco Rizzo

Con atto del 13 novembre 2026, a firma dell’Avv. Davide Francesco Colucci, Segretario Regionale Puglia, il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco di Manfredonia è stato nominato Coordinatore Provinciale di Foggia e provincia del partito Italia Domani – Marco Rizzo.

Tra i compiti del Coordinatore: promuovere l’attività per la crescita politica, culturale e sostanziale del Partito, nominare una segreteria politica sulla base di ruoli organizzativi, tematici e territoriali, e svolgere tutti gli adempimenti necessari presso gli Enti amministrativi ai fini dello svolgimento dell’azione politica del partito.

“Ringrazio di cuore l’On. Marco Rizzo e il Segretario Regionale Avv. Davide F. Colucci per la fiducia che hanno riposto in me – dichiara Marasco. Accetto con grande senso di responsabilità e con la lealtà che mi ha sempre contraddistinto. Metto al servizio del Partito oltre 50 anni di servizio attivo, di volontariato e di tutela del CREATO, e la mia presenza in tutta la Capitanata”.

Marasco comunica inoltre che, in qualità di Consigliere Comunale Capogruppo Indipendente al Comune di Manfredonia, al prossimo Consiglio Comunale farà la comunicazione e la dichiarazione ufficiale di appartenenza a Italia Domani.

“Da oggi e per sempre, al servizio di Manfredonia, della provincia di Foggia e dell’Italia di Domani, con la schiena dritta e il cuore pulito”.

Giuseppe Marasco

Coordinatore Provinciale Foggia – Italia Domani

Consigliere Comunale Capogruppo ITALIA DOMANI – Comune di Manfredonia