Manfredonia U15, vittoria in rimonta ad Ordona

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🐬💥 RIMONTA, CARATTERE E IL BOMBER SI SBLOCCA: L’UNDER 15 FA FESTA AD ORDONA! ⚪️🔵

​Cuore, reazione da grande squadra e una vittoria pesantissima per i ragazzi dell’Under 15 guidati da mister Franco Grasso e mister Michele Castigliego! Nel recupero della 5ª giornata del Campionato Regionale (Girone D), i giovani delfini espugnano il Campo Sportivo Comunale di Ordona superando il Tiquitaca Ortanova per 1-2 al termine di novanta minuti dalle mille emozioni.

​La prima frazione è di quelle complicate, da cancellare in fretta: i biancocelesti faticano a trovare le consuete trame di gioco e i padroni di casa ne approfittano per chiudere i primi 45′ avanti per 1-0. Negli spogliatoi, però, la scossa: nella ripresa il copione cambia radicalmente. Il Manfredonia rientra in campo con gli occhi della tigre e trova subito il punto dell’1-1 grazie al perfetto inserimento del subentrato Cassano, bravo a impattare la contesa e cambiare l’inerzia del match.

​Da quel momento in poi è un autentico assedio biancoceleste verso la porta avversaria, fino al momento tanto atteso: palla dentro e zampata letale del nostro numero 9, Matteo Gravinese, che firma il definitivo 1-2 e fa esplodere di gioia la panchina! Un gol voluto, cercato e atteso da tempo: il bomber si è sbloccato nel momento più importante, trascinando il gruppo verso una rimonta da applausi!



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