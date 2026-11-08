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Il Manfredonia torna con un punto da Aversa

Il Manfredonia frena la sua serie negativa in trasferta e, dopo le sconfitte di Torre del Greco e Francavilla Fontana, torna con un punto da Aversa in una partita non esaltante e con poche occasioni da gol.

Il primo tempo, iniziato in ritardo per l’infortunio all’assistente arbitrale, è soporifero, mentre nella ripresa prima Sanitaria e poi Kapur sfiorano il vantaggio per i sipontini.

Nel finale l’unica occasione per i padroni di casa è firmata dall’ex Nardò Addae, ma il suo colpo di testa è preda facile per Fajt.

La gara termina 0-0.