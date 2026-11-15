Manfredonia U14: pokerissimo al Miramare

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🐬💥 POKERISSIMO AL MIRAMARE: L’UNDER 14 TRAVOLGE IL SANT’ONOFRIO 5-0 E BLINDA LA VETTA! ⚪️🔵

Prestazione straripante e prova di maturità per i giovanissimi dell’Under 14 guidati da mister Elia Gravinese! Sul sintetico dello Stadio Comunale “Miramare”, i giovani delfini superano il Sant’Onofrio Calcio con un perentorio 5-0 al termine di una 7ª giornata interpretata con grande personalità.

La prima frazione scivola via sul filo dell’equilibrio tattico: le due formazioni si studiano a vicenda, ma è il Manfredonia a rendersi più pericoloso costruendo diverse nitide occasioni senza però riuscire a sbloccare lo 0-0 prima dell’intervallo. Nella ripresa, però, cambia completamente la musica: i biancocelesti alzano i giri del motore, spingono sull’acceleratore e calano un devastante pokerissimo che non lascia scampo agli avversari. Ad aprire e trascinare la goleada è Giuseppe De Vita, autore di una splendida doppietta, accompagnato dai sigilli di Palumbo, Ricucci e Di Tullo che fissano il 5-0 finale.

Una vittoria che conferma il percorso netto della squadra: solo successi, punteggio pieno e primato solitario consolidato in vetta alla classifica. Grinta, fame e cuore biancoceleste: bravissimi ragazzi, avanti così!