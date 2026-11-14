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Differenze Tari a Manfredonia, Città Protagonista: “Smontata la narrazione autoassolutoria dell’Amministrazione Comunale”

DIFFERENZE TARI IN CONSIGLIO PERCHÉ IL RITARDO STAVA DIVENTANDO UN PROBLEMA PER L’AMMINISTRAZIONE, NON PER I CITTADINI

Per mesi hanno rinviato una discussione che doveva essere affrontata immediatamente. Finalmente, il Consiglio comunale è stato chiamato a esaminare il provvedimento che dovrebbe porre rimedio al clamoroso errore relativo alla TARI 2023 e 2024. Ma la domanda politica resta tutta sul tavolo: perché si è aspettato così tanto?

Nel suo intervento in aula, il nostro consigliere comunale Libero Palumbo ha smontato la narrazione autoassolutoria costruita dall’Amministrazione comunale attorno a questa vicenda. Perché dai documenti emerge una realtà diversa da quella raccontata ai cittadini, visto che già nel giugno 2025 la dirigente del settore Economico-finanziario aveva indicato la necessità di adottare gli atti necessari per sanare l’errore commesso dal concessionario.

Non è stata una scelta politica generosa, né uno sbandierato atto di trasparenza. Non è stata nemmeno una spontanea assunzione di responsabilità, come vuole far credere il sindaco. Lo imponevano le norme, secondo il principio di autotutela. E lo imponeva soprattutto lo Statuto del Contribuente, che obbliga le amministrazioni pubbliche a correggere gli errori commessi e a rimuovere gli effetti degli atti errati o illegittimi che producono danni ai cittadini.

Restituire ciò che non era dovuto, correggere conteggi sbagliati e sanare errori accertati non rappresenta quindi un favore ai contribuenti. È un preciso dovere dell’ente.

Per questo motivo appare ancora più grave il ritardo accumulato. E soprattutto: quali tutele concrete sono state previste per i quasi 15 mila contribuenti che dovranno versare differenze derivanti dall’errore accertato? Cosa accadrà alle famiglie in difficoltà economica, agli anziani soli, che già attraversano una fase complicata?

Città Protagonista ritiene che il vero problema non sia soltanto l’errore che ha generato questa vicenda. Gli errori possono accadere. Ma il problema è ciò che è avvenuto dopo. Per oltre un anno l’Amministrazione ha scelto la strada del rinvio, dell’opacità e del silenzio, arrivando in aula soltanto quando il peso delle conseguenze stava diventando insostenibile.

La responsabilità di tutto questo è certamente del concessionario, ma la responsabilità politica è di chi oggi governa, chiamato a rendere conto ai cittadini di Manfredonia.

Città Protagonista