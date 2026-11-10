A Manfredonia va in scena uno spettacolo di solidarietà dell’ANT

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MANFREDONIA: STA ARRIVANDO UN NUOVO SPETTACOLO!

Il 21 e 22 novembre vi aspettiamo al Regiohotel Manfredi per una serata all’insegna del divertimento e della tradizione teatrale con ‘Nu turco napoletano’, la celebre commedia in due atti di Eduardo Scarpetta, presentata dalla Compagnia Teatrale L’Airone.

Una serata di teatro che fa anche del bene! Il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno dell’assistenza medica specialistica domiciliare ai malati oncologici e dei progetti gratuiti di prevenzione oncologica della Fondazione ANT.

Vi aspettiamo numerosi! Partecipare significa regalarsi una bella serata e contribuire concretamente a portare cure e assistenza a chi ne ha bisogno.

Regiohotel Manfredi – Manfredonia

– Manfredonia Sabato 21 novembre , sipario ore 21:00

, sipario ore 21:00 Domenica 22 novembre , sipario ore 20:00

, sipario ore 20:00 Info e prenotazioni: 347 4480535

Con ANT, la solidarietà va in scena!