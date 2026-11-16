A Manfredonia “Com’eri vestita?”, una mostra contro la vittimizzazione secondaria

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“COM’ERI VESTITA?” – Una mostra contro la vittimizzazione secondaria

Dal 20 novembre al 10 dicembre 2026 – Sala Atrio del Seminario Arcivescovile Sacro Cuore, Manfredonia. Inaugurazione giovedì 20 novembre alle ore 17.00.

Il Centro Antiviolenza (CAV) “Rinascita Donna” dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, gestito dal Consorzio OPUS – Cooperativa DOMI, promuove la mostra itinerante “Com’eri vestita?”, un’importante iniziativa di sensibilizzazione e informazione volta a contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che ancora oggi accompagnano il racconto della violenza sessuale e che, troppo spesso, finiscono per attribuire alle vittime una responsabilità per quanto subìto.

«Com’eri vestita?» è una domanda che ancora oggi viene rivolta alle donne che hanno subito violenza sessuale, nei contesti istituzionali, giudiziari e nella narrazione mediatica. Una domanda apparentemente innocua, ma che nasconde un’insinuazione pericolosa: che possa esistere un legame tra gli abiti indossati da una donna e la violenza esercitata nei suoi confronti.

È proprio questo pregiudizio che la mostra intende mettere in discussione, portando all’attenzione del pubblico un fenomeno spesso sottovalutato: la vittimizzazione secondaria, ovvero quell’insieme di atteggiamenti, parole e comportamenti che, anziché accogliere e sostenere chi ha subito violenza, finiscono per giudicarla, colpevolizzarla o metterne in discussione il racconto.

La mostra nasce dal progetto statunitense What Were You Wearing?, ideato da Jen Brockman, direttrice del Centro per la prevenzione degli abusi sessuali e per la formazione presso la University of Kansas, e da Mary A. Wyandt-Hiebert, responsabile delle iniziative di programmazione presso il Centro di educazione contro gli stupri della University of Arkansas. L’esposizione ha debuttato il 31 marzo 2014 presso l’Università dell’Arkansas.

Con l’autorizzazione delle ideatrici, l’associazione Libere Sinergie ha realizzato un adattamento italiano della mostra, inaugurato l’8 marzo 2018 e da allora protagonista di un percorso itinerante in numerose città e luoghi del Paese.

Attraverso l’esposizione di 18 storie vere e 18 abiti, la mostra restituisce uno spaccato tanto semplice quanto significativo: gli indumenti esposti sono quelli che le donne indossavano al momento della violenza e raccontano la quotidianità di chi l’ha subita. Vestiti ordinari, scelti per andare a scuola, al lavoro, per uscire con gli amici o semplicemente per trascorrere una giornata qualsiasi.

Nessun abito giustifica una violenza. Nessun comportamento, scelta o atteggiamento della vittima può essere considerato una causa o un’attenuante dell’aggressione. La responsabilità appartiene esclusivamente a chi commette la violenza.

Come sottolineato dalla stessa Jen Brockman: «Non è l’abito che si ha indosso che provoca una violenza sessuale, ma è una persona a causare il danno».

La mostra si apre con l’omonimo poema di Mary Simmerling, che ha ispirato l’allestimento, e si propone non soltanto come un’esperienza espositiva, ma come un’occasione di riflessione collettiva, capace di stimolare consapevolezza, empatia e responsabilità sociale.

Con questa iniziativa, il CAV “Rinascita Donna” rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, promuovendo una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sulla tutela della dignità di ogni persona.

L’obiettivo è contribuire a cambiare lo sguardo della comunità: spostare l’attenzione dalla vittima a chi agisce la violenza, dalle domande che colpevolizzano alle parole che accolgono, dal pregiudizio alla consapevolezza.

Perché la domanda giusta non è «Com’eri vestita?», ma: «Perché qualcuno ha pensato di poter violare la tua libertà?».

Questa iniziativa reca con sé un importante valore aggiunto che è la rete costruita per l’organizzazione: gli “outfit”, infatti, sono stati offerti dalle utenti seguite dal Centro, mentre la collaborazione di Confcommercio ha consentito di coinvolgere alcune attività commerciali che hanno donato i loro manichini; da ultimo gli anziani del centro polivalente Nicola Palmisano hanno creato in un laboratorio dedicato alcuni manichini in cartone impiegati per l’occasione.

Un ringraziamento particolare va a Don Gabriele Giordano, Rettore del Seminario Arcivescovile Sacro di Manfredonia per aver patrocinato l’iniziativa offrendo la disponibilità dei locali per l’esposizione.

INFORMAZIONI SULLA MOSTRA

• Inaugurazione: giovedì 20 novembre 2026, ore 17.00.

• Periodo di apertura: dal 20 novembre al 10 dicembre 2026; Tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20;00

• Luogo: Sala Atrio del Seminario Arcivescovile Sacro Cuore.

• Indirizzo: Via Arcivescovado 16, Manfredonia (FG).

La mostra è realizzata con il patrocinio del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Camera dei Deputati.

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