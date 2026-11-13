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TRASFERTA A FOGGIA PER LA SESTA GIORNATA DI DR1: OBBLIGO CONTINUITÀ E CONCENTRAZIONE PER RESTARE IN ALTO

Sesta giornata di DR1 Puglia, girone A. La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia affronta la Nuova Libertas Foggia sabato 14 novembre alle 18:30. Obiettivo: dare seguito e continuità a quanto capitalizzato finora.

Archiviata la bella vittoria casalinga contro il CUS Bari, la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia torna in trasferta per la sesta giornata del campionato di Divisione Regionale 1, girone A. Sabato 14 novembre, alle 18:30, i biancoazzurri di Coach Felice Carano saranno ospiti della Nuova Libertas Foggia, in un confronto che si preannuncia intenso e tutt’altro che scontato.

Quattro vittorie nelle prime cinque giornate e otto punti in classifica rappresentano un bilancio incoraggiante per l’Angel, chiamata ora a confermare quanto di buono espresso nell’ultimo turno. Il successo con Bari ha restituito fiducia e messo in evidenza una pallacanestro corale, certificata dai 27 assist complessivi. Resta, tuttavia, la necessità di migliorare la continuità nell’arco dei quaranta minuti, evitando quei cali di intensità che hanno consentito agli avversari di riavvicinarsi nella ripresa.

Dall’altra parte ci sarà una Nuova Libertas Foggia determinata a sfruttare il fattore campo. La formazione dauna ha già dimostrato di possedere buone potenzialità offensive, come testimonia il successo per 97-90 contro la Normanna Basket Melfi, maturato dopo una rimonta nell’ultimo quarto.

Per l’Angel sarà dunque fondamentale mantenere equilibrio, attenzione difensiva e lucidità nella gestione dei possessi, senza lasciarsi trascinare dal ritmo degli avversari.

“La vittoria contro Bari ci ha dato indicazioni importanti, ma dobbiamo guardare avanti – osserva Coach Felice Carano–. A Foggia ci aspetta una partita impegnativa, contro una squadra capace di segnare molto e di cambiare ritmo rapidamente. Serviranno concentrazione, solidità difensiva e soprattutto continuità. Non possiamo pensare di giocare bene soltanto per una parte della gara. Dobbiamo imporre la nostra pallacanestro per tutti i quaranta minuti”.

La trasferta foggiana rappresenta un ulteriore banco di prova per misurare la maturità del gruppo biancoazzurro e consolidare la posizione nelle zone alte della classifica.

NUOVA LIBERTAS FOGGIA vs VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIA

Sabato 14 novembre 2026 | Ore 18:30 | PalaRusso di Foggia



