Manfredonia, accogliamo 30 ragazzi ucraini per Natale: come fare

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NATALE DI SOLIDARIETÀ A MANFREDONIA: L’APPELLO ALLE FAMIGLIE PER ACCOGLIERE 30 RAGAZZI UCRAINI DAL 17 AL 29 DICEMBRE

Dieci giorni lontani dalla guerra, per vivere il calore del Natale in una famiglia manfredoniana. È questo lo spirito dell’appello che l’Amministrazione comunale di Manfredonia rivolge alla cittadinanza, invitando le famiglie disponibili ad aprire le porte delle proprie case a circa 30 ragazzi ucraini, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, che saranno ospiti della città dal 17 al 29 dicembre 2026.

L’iniziativa, denominata “Un ponte di amicizia: Vacanze di Natale a Manfredonia”, è promossa dal Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia APS, nell’ambito del progetto “100×100 Plus”, in collaborazione con l’Associazione “Uniti per l’Ucraina” di Bari.

Dopo la positiva esperienza dell’accoglienza dei bambini ucraini in occasione del Carnevale 2026, Manfredonia è chiamata a rinnovare un gesto concreto di solidarietà, offrendo a questi ragazzi non soltanto ospitalità, ma soprattutto la possibilità di trascorrere un Natale sereno, circondati dall’affetto e dal calore di una famiglia.

L’appello è rivolto alle famiglie disponibili a garantire vitto e alloggio ai ragazzi per nove notti, dall’arrivo previsto per giovedì 17 dicembre fino alla partenza di martedì 29 dicembre. Il gruppo sarà accompagnato da quattro docenti ed educatori, per i quali l’Amministrazione comunale sta verificando la possibilità di individuare una sistemazione.

“Manfredonia ha già dimostrato di essere una comunità capace di accogliere e di trasformare la solidarietà in gesti concreti», dichiara il Sindaco Domenico la Marca. «Oggi chiediamo alle nostre famiglie di compiere un nuovo, bellissimo gesto di generosità. Regalare a questi ragazzi un Natale di serenità significa offrire loro qualcosa che va ben oltre l’ospitalità: il calore di una casa, la vicinanza umana e il ricordo di una comunità che ha saputo accoglierli”.

“Dietro questo appello ci sono ragazzi che, come tutti i loro coetanei, dovrebbero poter vivere il Natale con spensieratezza”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. “Sappiamo che accogliere un ragazzo in famiglia è una scelta importante. Ma sappiamo anche quanto sia grande il cuore dei manfredoniani. Non chiediamo gesti straordinari, ma la disponibilità a condividere ciò che rende speciale il Natale: una casa, una tavola, l’affetto e il piacere di stare insieme”.

“Sarebbe bellissimo vedere nascere nuovi legami di amicizia tra i nostri ragazzi e quelli ucraini”, aggiunge la Vicesindaca Cecilia Simone. “L’accoglienza è anche un’occasione di incontro tra culture, tradizioni e generazioni. Ci auguriamo che tante famiglie vogliano partecipare, rendendo questo Natale un’esperienza indimenticabile per tutti”.

L’Amministrazione comunale invita pertanto le famiglie interessate a manifestare la propria disponibilità contattando via mail la Segreteria del Sindaco del Comune di Manfredonia a: segreteria.sindaco@comune.manfredonia.fg.it, che raccoglierà le adesioni per consentire, insieme alle associazioni promotrici, la definizione degli aspetti organizzativi necessari a garantire un soggiorno sereno e sicuro.

Perché il Natale è ancora più bello quando c’è qualcuno con cui condividerlo. E quest’anno, a Manfredonia, potrebbe esserci un posto in più a tavola.