Sport Manfredonia
Serie D, girone H: domani la dodicesima giornata
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Serie D, girone H: domani la dodicesima giornata
Dodicesima giornata A 15/11/2027
Brindisi – Ischia
Fidelis Andria – Nocerina
Turris – Francavilla
Gladiator – Ebolitana
Gravina – Bisceglie
Manfredonia – Palmese
Martina – Melfi
Real Forio – Nardò
Virtus Francavilla – Real Aversa
Classifica
Virtus Francavilla 27
Martina 22
Brindisi 21
Gravina 20
Turris 19
Manfredonia 18
Gladiator 18
Fidelis Andria 17
Bisceglie 15
Palmese 14
Real Aversa 14
Nocerina 13
Real Forio 11
Melfi 11
Ebolitana 10
Ischia 9
Francavilla 8
Nardò 7
Tredicesima giornata A 22/11/2027
Bisceglie – Real Forio
Ebolitana – Turris
Francavilla – Manfredonia
Ischia – Fidelis Andria
Martina – Brindisi
Melfi – Gladiator
Nardò – Real Aversa
Nocerina – Virtus Francavilla
Palmese – Gravina