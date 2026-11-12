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MANFREDONIA. CAREGIVER FAMILIARI, PUBBLICATA LA GRADUATORIA PER IL CONTRIBUTO UNA TANTUM DA 500 EURO

È stata pubblicata la graduatoria per l’assegnazione del contributo di 500 euro destinato ai caregiver familiari di persone con disabilità gravissima non autosufficienti. A darne notizia è l’Ambito Territoriale Sociale di Manfredonia, che comprende i Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta.

Un sostegno economico che rappresenta un riconoscimento importante per chi, ogni giorno, si dedica alla cura e all’assistenza di un familiare, affrontando responsabilità, sacrifici e difficoltà che troppo spesso rimangono nell’ombra.

Sono state 372 le domande presentate dalle famiglie del territorio, un numero significativo che testimonia quanto sia sentita la necessità di misure di sostegno ai caregiver e quanto il lavoro di cura familiare rappresenti una realtà diffusa nelle nostre comunità.

Le risorse assegnate dalla Regione Puglia all’Ambito, pari a 37.969,88 euro, hanno consentito di riconoscere il contributo a 76 beneficiari. Le verifiche hanno riguardato le prime 90 domande pervenute, delle quali due sono risultate idonee ma non finanziabili e 12 escluse. Le ulteriori istanze rimangono in attesa di istruttoria, che potrà proseguire qualora vengano assegnate nuove risorse regionali.

“Dietro ciascuna di queste domande c’è una famiglia, una storia, una persona che ogni giorno si prende cura di un proprio caro, spesso rinunciando a una parte importante della propria vita personale e lavorativa. Le 372 richieste pervenute rappresentano un dato che non possiamo ignorare e che ci richiama alla responsabilità di rafforzare le politiche di sostegno ai caregiver familiari”, dichiarano congiuntamente Maria Teresa Valente, Assessora al Welfare del Comune di Manfredonia e Presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale, Lea Basta, Assessora al Welfare, Politiche Sociali e della Famiglia del Comune di Monte Sant’Angelo, Raffaella Santoro, Assessora alle Politiche Sociali e Welfare del Comune di Mattinata, e Nicola De Martino, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Zapponeta.

“Il contributo di 500 euro rappresenta certamente un aiuto, ma siamo consapevoli che non può compensare il peso economico, fisico ed emotivo che tante famiglie sostengono quotidianamente. Il numero delle richieste, nettamente superiore alle possibilità offerte dalle risorse disponibili, dimostra la necessità di investimenti più consistenti e continuativi. Non possiamo limitarci a riconoscere il valore del lavoro di cura soltanto a parole: occorrono strumenti capaci di accompagnare le famiglie nel tempo e di garantire risposte a una platea sempre più ampia”.

Le quattro Amministrazioni comunali, attraverso il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito, condividono la volontà di proseguire il confronto con la Regione Puglia per rappresentare i bisogni emersi dal territorio e sostenere la necessità di ulteriori finanziamenti.

La graduatoria è stata approvata con Determinazione dirigenziale n. 2200 del 28 ottobre 2026. I contributi saranno erogati in un’unica soluzione, mediante accredito sul conto corrente indicato dai beneficiari.

La graduatoria e il relativo provvedimento sono consultabili al seguente link: https://servizionline.comune.manfredonia.fg.it/cmsmanfredonia/portale/delibere/determinazioni.aspx?IDDELIBERA=xf2f1McJjiA%3d