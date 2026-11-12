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Manfredonia Calcio, ecco il difensore classe 2007 Rovere

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica l’arrivo di Alessandro Rovere, nuovo innesto che entra ufficialmente a far parte della famiglia biancoceleste.

Difensore di fascia destra, dotato di buone qualità atletiche e tecniche, Rovere può ricoprire il ruolo di terzino destro ed essere impiegato anche più avanzato sulla corsia esterna. Alto 1,80 m, nel suo percorso calcistico ha maturato esperienze nei settori giovanili di Inter ed Empoli, collezionando rispettivamente 16 presenze con l’Under 17 nerazzurra e 18 con l’Under 18 toscana.

Successivamente ha proseguito il proprio percorso nel calcio di categoria, vestendo le maglie del Follonica Gavorrano e della Fidelis Andria, con esperienze in Serie D.

L’arrivo di Rovere rappresenta un tassello importante nel progetto giovani del Manfredonia Calcio, che continua a investire su profili di prospettiva, valorizzando talento, entusiasmo e margini di crescita. Una scelta che conferma la volontà della società del patron Gianni Rotice di costruire una squadra competitiva, guardando con attenzione anche al futuro.

Il calciatore è già a disposizione di mister Ciaramella e potrà aggregarsi al gruppo biancoceleste in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Benvenuto al Miramare Alessandro.

Forza Manfredonia!

AREA COMUNICAZIONE MANFREDONIA CALCIO 1932 | S.S. 2026/2027