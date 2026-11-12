Manfredonia-Palmese, info biglietti

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TUTTE LE INFO PER MANFREDONIA-PALMESE

Di seguito, le modalità d’acquisto ed i prezzi dei tagliandi per assistere al match in programma domenica 15 Novembre, ore 15:00 presso lo Stadio Miramare.

PREZZI

Il prezzo per i settori Curva Sud e Gradinata è il medesimo (€ 10), al fine di consentire ai tifosi di scegliere liberamente tra i due settori, a parità di costo.

Il biglietto per la Tribuna avrà un costo di € 15, mentre per il settore ospiti (Curva Nord) il prezzo è fissato a € 10.

UNDER 12 GRATIS (6-12 anni)

Ritiro TICKET OMAGGIO obbligatorio al botteghino entro VENERDÌ 13 ore 18:00 (presentare documento del minore).

DISPOSIZIONI SUI SETTORI E CAPIENZA

Come da intese e disposizioni del Tavolo Tecnico-Istituzionale svoltosi presso la Questura di Foggia( di cui è stata data dettagliata informazione nel comunicato diramato nella serata di ieri), le disponibilità dei biglietti per ciascun settore sono determinate sulla base dell’attuale capienza autorizzata degli stessi, tenendo conto della prospettiva del loro ampliamento.

In conformità a tali disposizioni e al Regolamento di utilizzo dello stadio, il tifo organizzato, anche ai fini dell’introduzione e dell’utilizzo di tamburi, bandiere e megafoni, si collocherà nel settore Curva Sud.

Pertanto:

Punto elenco Gli abbonati in Curva Sud potranno accedere al settore Gradinata.

Punto elenco Gli abbonati in Gradinata potranno accedere al settore Curva Sud.

PUNTI VENDITA & ORARI

Link diretto all’acquisto:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/manfredonia-calcio-1932-vs-palmese/325453

Bar Impero (Piazza Marconi, 15)

Botteghino Tribuna:

• Da Gio 12 a Sab 14 | ore 18:00 – 20:00

• Dom 15 | ore 10:30 – 12:30

AREA COMUNICAZIONE MANFREDONIA CALCIO 1932 | S.S. 2026-2027