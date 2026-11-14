Eventi Manfredonia
Manfredonia, una maratona per Santa Chiara
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Manfredonia, una maratona per Santa Chiara
Una maratona per Santa Chiara: due giornate di visite, parole e musica per riscoprire un patrimonio di Manfredonia.
📍 Chiesa di Santa Chiara · 26–27 novembre
26 novembre
- 16.30: visite guidate a cura degli studenti del Liceo Galilei-Moro.
- 19.30: “Francesco, Chiara e Dante”, lectio magistralis di Trifone Gargano, con Valentina Augelli all’arpa e Gianni Cuciniello al violoncello.
27 novembre
- 16.30: visite guidate a cura degli studenti del Liceo Galilei-Moro.
- 19.30: conversazioni d’autrice con Michela Lombardi e Raffaella La Torre.
- 21.00: “Il pianoforte oltre il tempo. Tra il sacro e il sublime”, con Giulia Falzarano.
Un’iniziativa del Comitato Amici di Chiara, in collaborazione con il Comune di Manfredonia, Arcidiocesi Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo ed il liceo Galilei-Moro.
Riscoprire un patrimonio. Custodire una memoria. Costruire futuro.