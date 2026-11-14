Eventi Manfredonia

Manfredonia, una maratona per Santa Chiara

Redazione14 Novembre 2026
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Manfredonia, una maratona per Santa Chiara

Una maratona per Santa Chiara: due giornate di visite, parole e musica per riscoprire un patrimonio di Manfredonia.

📍 Chiesa di Santa Chiara · 26–27 novembre

26 novembre

  • 16.30: visite guidate a cura degli studenti del Liceo Galilei-Moro.
  • 19.30: “Francesco, Chiara e Dante”, lectio magistralis di Trifone Gargano, con Valentina Augelli all’arpa e Gianni Cuciniello al violoncello.

27 novembre

  • 16.30: visite guidate a cura degli studenti del Liceo Galilei-Moro.
  • 19.30: conversazioni d’autrice con Michela Lombardi e Raffaella La Torre.
  • 21.00: “Il pianoforte oltre il tempo. Tra il sacro e il sublime”, con Giulia Falzarano.

Un’iniziativa del Comitato Amici di Chiara, in collaborazione con il Comune di Manfredonia, Arcidiocesi Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo ed il liceo Galilei-Moro.

Riscoprire un patrimonio. Custodire una memoria. Costruire futuro.

Redazione14 Novembre 2026