Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Real Aversa-Manfredonia, Ciaramella: “Ci è mancato l’acuto finale”

“Oggi abbiamo fatto una partita importante, contro una squadra forte che era partita per stare nei piani alti” così mister Ciaramella al termine di Real Aversa-Manfredonia, terminata 0-0.

“Ci tenevamo oggi a fare risultato, la prestazione è stata importante” dichiara l’allenatore del Manfredonia “Siamo stati molto attenti dietro, per un’ora abbiamo costruito tanto. Ci è mancato l’acuto finale. Possiamo recitare un bel ruolo in questo campionato, è quello che ci ha chiesto la società”.