Sport Manfredonia
Real Aversa-Manfredonia, Ciaramella: “Ci è mancato l’acuto finale”
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Real Aversa-Manfredonia, Ciaramella: “Ci è mancato l’acuto finale”
“Oggi abbiamo fatto una partita importante, contro una squadra forte che era partita per stare nei piani alti” così mister Ciaramella al termine di Real Aversa-Manfredonia, terminata 0-0.
“Ci tenevamo oggi a fare risultato, la prestazione è stata importante” dichiara l’allenatore del Manfredonia “Siamo stati molto attenti dietro, per un’ora abbiamo costruito tanto. Ci è mancato l’acuto finale. Possiamo recitare un bel ruolo in questo campionato, è quello che ci ha chiesto la società”.