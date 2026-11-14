Eventi Manfredonia
Manfredonia, nuova commedia de Il TeatroCinque diretto da Vittorio Tricarico
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Manfredonia, nuova commedia de Il TeatroCinque diretto da Vittorio Tricarico
“Tutti ‘i tradeture de la chèsa moije!” — Commedia teatrale esilarante in due atti.
Compagnia: Teatro Cinque di Manfredonia, diretto da Vittorio Tricarico.
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Date: 30 novembre, 1, 3, 4, 5 dicembre 2026.
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Orari: Porta ore 20:30, sipario ore 21:00.
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Luogo: Cine Teatro San Michele.
Prezzi Biglietti:
- 1° settore: € 10,00
- 2° settore: € 7,50
Info e Contatti: TEATROCINQUE – 348.8994312 / 349.2358312.