Eventi Manfredonia

Manfredonia, nuova commedia de Il TeatroCinque diretto da Vittorio Tricarico

Redazione14 Novembre 2026
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Manfredonia, nuova commedia de Il TeatroCinque diretto da Vittorio Tricarico

“Tutti ‘i tradeture de la chèsa moije!” — Commedia teatrale esilarante in due atti.

Compagnia: Teatro Cinque di Manfredonia, diretto da Vittorio Tricarico.

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Date: 30 novembre, 1, 3, 4, 5 dicembre 2026.

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Orari: Porta ore 20:30, sipario ore 21:00.

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Luogo: Cine Teatro San Michele.

Prezzi Biglietti:

  • 1° settore: € 10,00
  • 2° settore: € 7,50

Info e Contatti: TEATROCINQUE – 348.8994312 / 349.2358312.

BCC San Giovanni Rotondo
Redazione14 Novembre 2026