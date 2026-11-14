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Manfredonia, comunicato della Coalizione La Marca: “Sulla Tari la politica si assume le sue responsabilità”

La delibera approvata dal Consiglio comunale nell’ultima seduta segna un punto di chiarezza politica e istituzionale.

Per due anni, nelle tariffe TARI del 2023 e del 2024, la quota fissa e la quota variabile sono state applicate in modo invertito: la quota legata alla superficie è stata scambiata con quella legata al numero degli occupanti e al tipo di attività.

Non è un dettaglio burocratico. È una distorsione del principio di equità contributiva che ha portato centinaia di famiglie e imprese a pagare una somma diversa da quella dovuta: alcuni più del necessario, altri meno.

Per trasparenza verso i cittadini, è doveroso ricostruire i fatti. Le tariffe furono approvate dal Consiglio comunale nel 2023, durante l’amministrazione Rotice, e dal Commissario straordinario nel 2024. In entrambi i casi si trattò di atti adottati prima delle elezioni amministrative e prima del nostro insediamento. Lo ricordiamo non per scaricare responsabilità, ma perché dire come stanno le cose è il primo atto di serietà verso la comunità.

Di fronte a un errore di questa portata, un’amministrazione ha due strade: nasconderlo o correggerlo. La nostra coalizione ha scelto la seconda.

Abbiamo deciso di intervenire in autotutela, ai sensi dell’articolo 10-quater della Legge 212/2000, che impone di rimediare a un errore di calcolo appena accertato, sia quando favorisce il contribuente sia quando lo penalizza. Prima ancora della legge, però, c’è un dovere politico: non si governa una città scaricando sui cittadini le conseguenze degli errori dell’amministrazione.

Per questo, pur trattandosi di atti precedenti al nostro mandato, non invochiamo il cambio di amministrazione per sottrarci. Il Comune è uno solo, e la sua continuità istituzionale non si interrompe con le elezioni. Ciò che è stato firmato va onorato; ciò che è stato sbagliato va corretto. È esattamente ciò che abbiamo fatto.

Con questa delibera riaffermiamo quattro impegni:

– Legalità sostanziale, non sono formale. Non basta che un atto sia approvato: deve essere giusto. Le tariffe devono corrispondere ai piani economico-finanziari validati da AGER Puglia e alla corretta ripartizione dei costi. Dove questo non è avvenuto, interveniamo.

– Equità come criterio di governo. Il gettito complessivo resta invariato e il Comune non incasserà un euro in più. La correzione non è un’operazione di cassa ma di giustizia: ognuno paga in base alla propria reale condizione, senza privilegi né penalizzazioni.

Tutela dei cittadini. Nessun nuovo adempimento, nessuna nuova dichiarazione, nessun costo a carico dei contribuenti. Chi ha versato in eccesso vedrà riconosciuta la differenza; chi ha versato in difetto corrisponderà soltanto la differenza d’imposta.

– Accertamento delle responsabilità e tutela del Comune. Correggere l’errore non basta: i cittadini hanno diritto di sapere come si è prodotto. Per questo la nostra coalizione ha dato, e continuerà a dare con determinazione, l’indirizzo politico affinché gli uffici competenti avviino le verifiche necessarie ad accertare le responsabilità e a tutelare l’ente, anche con la richiesta di risarcimento dei danni, nelle sedi opportune. Spetta agli organi competenti compiere gli atti; spetta a noi garantire che non restino nel cassetto.

Non rivendichiamo meriti per aver corretto un errore. Rivendichiamo un metodo: dire la verità ai cittadini anche quando è scomoda, anche quando l’errore è stato ereditato, e garantire, nelle sedi e con le procedure previste, che si faccia piena luce sulle responsabilità. Perché le risorse pubbliche e la fiducia delle persone non sono un costo da scaricare su altri.