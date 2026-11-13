Gradinata Est Manfredonia: “Non saremo presenti nella gara contro la Palmese”

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COMUNICATO GRADINATA EST

Tutti sono ormai a conoscenza di quanto accaduto al termine della gara casalinga contro l’Ebolitana del 20 settembre scorso e dei disordini verificatisi all’esterno dello stadio Miramare. Una vicenda sulla quale riteniamo doveroso fare chiarezza, soprattutto alla luce delle decisioni che ne sono scaturite e delle conseguenze che, ancora una volta, ricadono non solo sulla tifoseria organizzata ma sulla maggioranza dei tifosi sipontini. Inoltre non pretendiamo che il nostro essere venga compreso o condiviso da tutti. Siamo perfettamente consapevoli che determinate scelte, comportamenti e il modo stesso in cui interpretiamo la mentalità ultras, ci espongano da sempre al giudizio di chi vive il tifo secondo logiche differenti. Lo abbiamo sempre saputo e non abbiamo mai cercato approvazione da nessuno.



Ciò che invece non possiamo accettare è il tentativo di ricondurre quanto accaduto esclusivamente alla responsabilità della tifoseria organizzata, ignorando una gestione dell’ordine pubblico a dir poco discutibile, della quale, come troppo spesso accade, nessuno sembra intenzionato ad assumersi le responsabilità. La scelta scellerata di far defluire contemporaneamente le due tifoserie al termine della gara, in un clima già particolarmente teso sugli spalti sin dalla fine del primo tempo, ha inevitabilmente alimentato le tensioni e favorito il verificarsi dei disordini.



Una decisione, quella delle autorità preposte a garantire la sicurezza, che definire superficiale sarebbe persino riduttivo. A tal proposito, vogliamo essere categorici su un punto: nessun appartenente alla tifoseria organizzata ha minacciato il personale steward presente, intimandogli di aprire i cancelli, né tantomeno si è fatto consegnare con modi bruschi le chiavi per procedere all’apertura delle porte d’ingresso della Gradinata. Al termine della partita le porte del nostro settore risultavano già aperte e la gente stava normalmente defluendo come accade di solito. Quindi respingiamo con fermezza qualsiasi ricostruzione che attribuisca ai ragazzi del gruppo comportamenti mai verificatisi.



Le conseguenze di quella giornata sono sotto gli occhi di tutti: numerosi provvedimenti di diffida a carico di appartenenti al gruppo, annunciati con tanto di trionfale conferenza stampa da parte delle autorità competenti; tre gare casalinghe a porte chiuse ed altrettante trasferte vietate. Ma evidentemente non era ancora abbastanza. Si è deciso di andare oltre, convocando un tavolo tecnico che ha deciso il nostro vero e proprio sfratto dal settore che da sempre rappresenta la nostra casa.

Come se non bastasse, il nuovo regolamento d’uso dello stadio Miramare introduce ulteriori restrizioni, privandoci della possibilità di tifare con gli strumenti e secondo le modalità che da sempre caratterizzano il nostro sostegno. Controlli stringenti, limitazioni e prescrizioni che, oltre a risultare penalizzanti, finiscono per snaturare il significato stesso del tifo organizzato. E a pagarne le conseguenze non siamo soltanto noi. Anche i semplici tifosi del Manfredonia Calcio sono costretti a fare i conti con evidenti criticità logistiche, disagi e possibili spostamenti da un settore all’altro. Un prezzo che un’intera tifoseria è costretta a pagare per decisioni prese da chi, evidentemente, ritiene più semplice imporre divieti che affrontare e risolvere i problemi.



In questo scenario, non possiamo esimerci dal sottolineare il comportamento della società Manfredonia Calcio. Un silenzio assordante: nessuna presa di posizione a tutela della propria tifoseria organizzata, di famiglie e semplici tifosi che affollano la Gradinata; nessuna parola di rammarico per quanto sta accadendo.



Questa situazione, affrontata con eccessiva leggerezza e con un pizzico di strafottenza da parte delle istituzioni, finirà inevitabilmente per penalizzare quello stesso “brand Manfredonia Calcio” tanto decantato e osannato.

L’identità e l’immagine della società hanno acquisito visibilità anche a livello nazionale soprattutto grazie alla passione travolgente del tifo, che si manifesta puntualmente ad ogni partita casalinga e non solo. Con il nostro impegno ed operato, sono stati raggiunti obiettivi importanti: tanti bambini si sono riavvicinati alla squadra della propria città, riscoprendo il senso di appartenenza e indossando con orgoglio e fierezza i nostri colori.



Un percorso costruito con passione e sacrificio che ora appare subordinato a squallide autorizzazioni. Ma allora ci chiediamo: il Miramare non doveva essere un luogo di aggregazione, un contenitore sociale capace di coinvolgere ed avvicinare la gente alla propria squadra ed alla propria città? Perché, a quanto pare, quando si tratta di dare concretezza a questi valori, tutto diventa improvvisamente complicato.



E a farne le spese rischia di essere proprio quel patrimonio di passione e partecipazione che tanto contribuisce a dare valore al nome del Manfredonia Calcio. La stessa tifoseria che oggi viene lasciata alla mercè di certe decisioni, in tempi non sospetti si era mobilitata con diverse iniziative per sostenere e promuovere la campagna abbonamenti indetta dalla società. A quanto pare, la memoria è corta e la riconoscenza, soprattutto quando servirebbe dimostrarla con i fatti, diventa merce sempre più rara. Non chiedevamo medaglie né attestati di merito, ma quantomeno una presa di posizione da parte di chi dovrebbe riconoscere nella propria tifoseria una risorsa e non una presenza scomoda da lasciare in pasto alle circostanze.



Lo spostamento del tifo organizzato in Curva Sud rappresenta, infine, l’ennesima dimostrazione dell’incapacità di chi dovrebbe garantire e gestire l’ordine pubblico. Anziché interrogarsi sulle scelte che hanno contribuito a generare determinate situazioni, si preferisce colpire, limitare e allontanare. Una soluzione tanto comoda quanto miope: si sposta il problema, si impongono restrizioni e si fa finta di aver risolto tutto.



Ci teniamo, inoltre, a ricordare a chi troppo facilmente si è lasciato andare a giudizi e facili etichette, che la Gradinata Est non è affatto il covo di facinorosi che qualcuno vorrebbe dipingere. Il nostro gruppo è una delle poche realtà del territorio ad avere un importante ruolo aggregativo e sociale, promuovendo iniziative benefiche a favore dei più bisognosi, offrendo sostegno alle associazioni locali e coinvolgendo persone di ogni età. Aspetti che, guarda caso, trovano poco spazio nelle narrazioni di chi preferisce fermarsi alle etichette ed alle condanne preventive. Abbiamo sempre preso le distanze, con fermezza e senza ambiguità, da qualsiasi forma di comportamento criminale, atteggiamenti che non ci appartengono e che sono totalmente estranei ai valori in cui crediamo e che da sempre

contraddistinguono il nostro modo di essere.



Non accettiamo lezioni di moralità da chi conosce soltanto una parte della storia e non intendiamo pagare all’infinito per responsabilità che non possono essere scaricate sempre e soltanto sulle nostre spalle.



Alla luce di tutto questo, la Gradinata Est comunica la propria decisione di non essere presente sugli spalti del Miramare in occasione della prossima gara casalinga contro la Palmese. Non si tratta di una resa, né tantomeno di un passo indietro. È una scelta di dignità, una presa di posizione contro un sistema di restrizioni, imposizioni e silenzi che non intendiamo più accettare passivamente.

MERITIAMO RISPETTO. SIAMO ULTRAS, NON CRIMINALI.



Invitiamo anche gli altri tifosi sipontini a disertare gli spalti del Miramare ed unirsi a noi all’esterno dell’impianto, per sostenere i nostri colori con la passione, il calore e l’attaccamento che nessun provvedimento potrà mai cancellare. Potranno toglierci un settore, imporci divieti, cambiare le regole e provare a dividerci. Ma non potranno decidere al posto nostro cosa significhi essere ultras, nè tantomeno cancellare un’appartenenza costruita negli anni e frutto di enormi sacrifici.



LA GRADINATA EST NON SI SFRATTA.

AVANTI MANFREDONIA!