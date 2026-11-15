A Manfredonia il Mercatino del Missionario

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Si è aperto ufficialmente ieri a Manfredonia il Mercatino Missionario 2026, un evento che unisce la comunità nel segno della solidarietà e della condivisione.

L’inaugurazione è stata solennizzata dalla benedizione impartita da don Alessandro Gambuto, parroco della Chiesa di Santa Maria Stella Maris. Presenti all’importante momento di raccoglimento e comunità anche suor Mattia d’Ascanio, madre superiora delle Suore della Carità, e Lidia Piccolo, presidente dell’AIAP (Associazione Italiana Amici del Presepio) Sede di Manfredonia, la cui collaborazione arricchisce l’iniziativa di quest’anno.

Organizzato dalle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret dell’Istituto San Francesco da Paola in Corso Manfredi 254, nella Sala “Anna Castigliego” adiacente alla Chiesa della Stella Maris, il mercatino rappresenta un’importante occasione per sostenere le opere e le missioni caritative.

L’appuntamento è aperto a tutti dal 14 al 29 novembre, tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 21:30.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa: visitare il mercatino e scegliere un dono o un ricordo significa compiere un gesto concreto di amore e vicinanza verso chi ha più bisogno. Vi aspettiamo!