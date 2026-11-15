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Manfredonia, sconfitta shock al Miramare: la Palmese vince 4-1

Sconfitta shock del Manfredonia al Miramare, che ha riaperto le porte al pubblico, per quattro reti ad una contro una Palmese cinica e ben messa in campo.

Una vera e propria deblacle figlia di una formazione messa in campo da Ciaramella che non ha convinto, nel modulo e negli uomini, ma soprattutto di una prova molto sotto tono di quella che è stata, finora, la spina dorsale dei delfini: largamente insufficienti le prove di Spinelli, surclassato da Puntoriere, Sainz-Maza, a tratti svogliato, e Santarpia, molto impreciso e incostante nel ruolo di esterno d’attacco.

Dopo un avvio convincente, una palla persa da Sanitaria (era fallo?) spiana la strada a Gonzalez che firma l’1-0 all’11’. Palla al centro ed errore clamoroso di Setola che regala a Crisci lo 0-2.

Dopo questi due cioccolatini scartati, la Palmese sfiora il tris con un palo colpito dalla distanza da Giuliodori.

Nella ripresa il Manfredonia riesce nell’impresa di fare peggio del primo tempo: al 60′ Fajt evita la terza rete, che arriva dieci minuti dopo ancora con Crisci che, liberato da Puntoriere, in diagonale fulmina il giovane portiere sipontino.

Al 79′ arriva addirittura il poker con Gonzalez che percorre metà campo da solo palla al piede e fulmina Fajt.

Solo nel recupero arriva la rete della bandiera del Manfredonia: la sigla Kapur che, fino a quel momento non aveva lasciato traccia di sé in campo.

Una domenica da dimenticare in fretta per i sipontini…