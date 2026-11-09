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San Salvatore senz’acqua da giorni: aziende e abitazioni allo stremo: “Acquedotto Pugliese deve assumersi le proprie responsabilità”

A San Salvatore la situazione sta diventando insostenibile. Da giorni intere abitazioni sono senza acqua e le aziende agricole del territorio sono ormai allo stremo.

Le riserve utilizzate per garantire l’acqua agli animali sono terminate e, senza un approvvigionamento adeguato, diventa difficile persino mandare avanti il proprio lavoro. Non si può pensare di risolvere un’emergenza di questa portata

distribuendo qualche bidoncino d’acqua attraverso un’autobotte.

E un aiuto momentaneo, non una soluzione. Non si può chiedere alle famiglie di continuare a vivere senza un servizio essenziale

e alle aziende di sostenere da sole le conseguenze di un’interruzione così prolungata. Acquedotto Pugliese deve assumersi le proprie responsabilità e garantire risposte concrete.

Le aziende del territorio non possono essere lasciate senza le risorse necessarie per mandare avanti le proprie attività e garantire il benessere degli animali.

Ma la cosa più grave è che, ad oggi, non abbiamo ancora una risposta chiara: quanti altri giorni dovremo rimanere senza acqua?

Quando verrà ripristinato il servizio? I cittadini hanno il diritto di sapere, le famiglie hanno il diritto di avere l’acqua nelle proprie case e le aziende hanno il diritto di poter lavorare. L’acqua non è un favore,

è un bene essenziale e un diritto.



San Salvatore non può continuare ad aspettare senza sapere quando finirà questa emergenza.

Lettera della Frazione Montagna San Salvatore di Manfredonia