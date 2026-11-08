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Manfredonia U19, vittoria e secondo posto!

​Il nostro fortino resta inespugnabile! Nell’8ª giornata di campionato, l’Under 19 Nazionale di mister Salvatore Pollino supera per 2-1 il Sambiase 2023 al termine di una sfida ricca di significato, agganciando il secondo posto in classifica a quota 12 punti, a braccetto con la Fidelis Andria!

​Un primo tempo dominato in lungo e in largo dai giovani delfini, capaci di indirizzare il match con autorità grazie alle firme di Ciavarella e Gorgoglione. Nella ripresa il Manfredonia gestisce con lucidità e compattezza; gli ospiti riescono ad accorciare le distanze dimezzando lo svantaggio, ma i biancocelesti fanno quadrato con cuore e grinta, blindando fino al triplice fischio altri tre punti pesantissimi.

​Un successo che vale doppio e racchiude la vera essenza del nostro club. Il Manfredonia Calcio è una grande famiglia: mentre due nostri ragazzi, Trisorio e N. La Torre, sono stati aggregati con merito alla Prima Squadra per la sfida di domani ad Aversa, ben 5 talenti dell’Under 17 hanno risposto presente alla chiamata della Juniores.

Grazie apporto sul campo di Facciorusso e Paglione, con Nosci, D. La Torre e Falcone pronti a dare manforte dalla panchina.

​Questa è la nostra forza: identità, senso d’appartenenza e un vivaio unito che rema compatto verso lo stesso obiettivo. Grandissimi ragazzi!