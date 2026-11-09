Mamfredonia celebra il 132o anniversario del Touring Club

🇮🇹Anche la Puglia ha celebrato il 132° anniversario del Touring Club Italiano, scegliendo quest’anno Manfredonia come città ideale per festeggiare un compleanno speciale, all’insegna della cultura, de...

🇮🇹Anche la Puglia ha celebrato il 132° anniversario del Touring Club Italiano, scegliendo quest’anno Manfredonia come città ideale per festeggiare un compleanno speciale, all’insegna della cultura, della storia e della valorizzazione del territorio.

💁L’iniziativa, organizzata dal Corpo Consolare della Puglia - Club di Territorio di Foggia, ha riunito soci, amici, volontari e consoli del Touring Club, accomunati dall’amore per il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

La giornata si è aperta con la visita all’Abbazia di San Leonardo di Siponto, per poi proseguire alla Basilica di Santa Maria di Siponto, due straordinarie testimonianze della storia e dell’arte del territorio.

💁Al termine delle visite, i partecipanti sono stati accolti presso il Comune di Manfredonia dal sindaco Domenico La Marca, dall’assessora al Bilancio e al Patrimonio Cecilia Simone e dalla presidente della Pro Loco Simona Santovito, che hanno rivolto loro un caloroso saluto.

💁Al momento istituzionale erano presenti il consigliere nazionale, nonché console regionale della Campania, Luciana Doronzo, console regionale per la Puglia, Michela D'Onofrio, console coordinatrice del Club di Territorio di Foggia; Vincenzo D’Onofrio, già console del Touring Club Italiano per oltre trent’anni, al quale è stato consegnato un dono in segno di riconoscenza per il suo lungo impegno e per il prezioso contributo offerto al Touring e al territorio, 💁al console Vincenzo Branca, vice coordinatore del Club di Territorio di San Severo, che ha dato lettura del messaggio inviato dalla console e coordinatrice del Club, Amalia Antonacci, e 💁la presidente della Pro Loco di Pietramontecorvino, Alessia Tedesco.

Tra i momenti più significativi ed emozionanti della giornata, la donazione alla città di 🖼️un’opera della🧑‍🎨 pittrice Domenica Regazzoni, ispirata a Lucio Dalla, artista profondamente legato a Manfredonia e alla sua storia.

La celebrazione è proseguita con il tradizionale taglio della torta, in un clima di amicizia e condivisione, per concludersi con la visita al Castello. Una giornata che ha rinnovato il valore di un impegno comune: conoscere, custodire e promuovere le bellezze e le identità dei nostri territori.