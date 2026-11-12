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Manfredonia, La Marca: “Tari, approvato provvedimento delicato e importante”

Care concittadine, cari concittadini,

in consiglio comunale abbiamo appena approvato un provvedimento molto delicato e importante. voglio anzitutto ringraziare tutta la coalizione che mi sostiene, che con profondo senso di responsabilità ha votato questo atto, pienamente consapevole del suo impatto, ma determinata a ripristinare la legalità e la giustizia per la nostra comunità.

Durante le verifiche per le bollette del 2025 è emerso un errore materiale di calcolo risalente al passato, un errore che avevano generato una forte disparità: per due anni, metà dei cittadini ha pagato più del dovuto, mentre l’altra metà si è trovata a versare meno di quanto previsto.

Abbiamo già avviato tutti i procedimenti necessari per accertare responsabilità e trovare soluzioni.

Far finta di nulla sarebbe stato comodo, ma ingiusto. il principio di equità fiscale impone che ognuno concorra per la propria quota: né un euro in più, né un euro in meno.

Per questo nell’ultima rata TARI 2026 che fra un po’ sarà inviata ritroverete anche il conguaglio tariffe per gli anni 2023-2024.

Tre sono le cose importanti che mi preme sottolineare:

– per chi ha pagato in più: il rimborso avverrà d’ufficio in compensazione automatica e senza alcuna richiesta burocratica.

– per chi ha pagato di meno: si verserà solo il tributo puro a suo tempo non addebitato. Zero sanzioni e zero interessi di mora, con la garanzia di piani di rateizzazione per non gravare sui bilanci di famiglie e imprese.

– per quanto riguarda i costi di gestione: nessuna spesa legata a questa operazione ricadrà sui futuri piani tariffari della collettività.

Governare significa avere il coraggio di risolvere i problemi ereditati, a viso aperto e nell’esclusivo interesse di Manfredonia.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia