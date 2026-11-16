Manfredonia U15: colpo esterno a Cerignola

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L’UNDER 15 RISPONDE PRESENTE: COLPO ESTERNO A CERIGNOLA E SETTE PUNTI IN SETTE GIORNI!

​Momento d’oro e prova di grande maturità per i ragazzi dell’Under 15 guidati da mister Franco Grasso e mister Michele Castigliego! Nella 7ª giornata del Girone D, i giovani delfini espugnano il terreno dello Stadio Comunale “M. Cianci” superando la Pro Evolution Cerignola con un netto e autoritario 0-2.

​Una gara interpretata con personalità e grande lucidità sin dalle prime battute: nel primo tempo è ancora il nostro bomber Matteo Gravinese, ormai inarrestabile sotto porta, a stappare l’incontro firmando la rete dello 0-1 con il piglio del vero numero 9. Nella ripresa i biancocelesti gestiscono con ordine e compattezza senza mai perdere il controllo del gioco, chiudendo definitivamente i conti con il sigillo del raddoppio firmato dal tanto atteso Valentino, che mette in cassaforte il definitivo 0-2!

​Un successo pesantissimo che certifica la svolta della squadra: terzo risultato utile consecutivo, seconda vittoria di fila e ben sette punti conquistati nell’arco di soli sette giorni! Il lavoro paga e il gruppo c’è: bravissimi ragazzi, avanti con questa fame!