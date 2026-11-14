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Vincenzo Di Staso: “A Manfredonia c’era una volta il Consiglio Comunale”

Venerdì 6 novembre 2026 alle 21:30 ricevo la convocazione della seduta del 13 novembre 2026: tra gli ordini del giorno anche la delicata questione della correzione delle tariffe TARI 2023 e 2024.

Martedì 10 novembre 2026 alle 14:30 ricevo a mezzo pec un ordine del giorno aggiuntivo per la stessa seduta del 12 novembre 2026 alle ore 15:00, con oggetto la modifica del piano triennale dei lavori pubblici.

Un argomento complesso, una proposta di deliberazione articolata che richiama svariata documentazione allegata.

In tale proposta non vi è indicata una scadenza od una minima esigenza di assoluta urgenza, come prevede il nostro regolamento del consiglio comunale.

Per l’ennesima volta, si impedisce di fatto ai consiglieri comunali che intendono capire cosa sono chiamati a votare, di studiare gli atti.

Ormai è una tecnica collaudata di questa amministrazione che continua nell’umiliare e mortificare le legittime e sacrosante aspettative dei consiglieri comunali.

Ovviamente di quelli che non sono adusi alla professione degli atti di fede.

Mi è difficile immaginare dei colleghi, che fanno fatica a leggere in aula i copioni inviati dalla regia, vedersi così addentro alla materia da comprendere questa catasta di atti in poche ore.

Mai il nostro consiglio comunale si è visto così umiliato e svilito delle sue funzioni, ridotto ormai ad una misera camera dei visti di approvazione e non più come l’organo sovrano dei confronti e delle discussioni.

A colpi di ordini aggiuntivi si vuole tappare la bocca ai presunti dissidenti, come si evince anche dai “basta” perentori declamati dal sindaco ad altri colleghi di minoranza nonché dalle continue, inopportune e pretestuose interruzioni di un presidente terrorizzato dai temi svolti dai consiglieri di opposizione.

E quando si ha l’occasione, seppur in tempi strettissimi, di potersi studiare le carte, si mette a nudo la imbarazzante impreparazione di una amministrazione che tiene nel cassetto una proposta di deliberazione sulla correzione delle tariffe TARI da diversi mesi.

Solo per procrastinare la pessima figura resa nell’ultimo consiglio comunale, dove si ha il sacro terrore di evocare chi ha commesso l’errore, tanto a pagare saranno i cittadini che avranno neanche un mese per sborsare il saldo 2026 e le differenze per gli anni 2023 e 2024, per chi è rimasto vittima dello sbaglio di calcolo.

C’era una volta il consiglio comunale, dove si discuteva e si argomentava con atti alla mano.

Oggi c’è solo la stanza delle alzate di mano all’esito di commedie dell’arte recitate da galoppini dei protagonisti del dissesto del nostro Comune.

Avv. Vincenzo Di Staso – Noi Moderati