Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Galli: “Tra le tenebre del campetto di Via Orto Sdanga”

TRA LE TENEBRE DEL CAMPETTO DI VIA ORTO SDANGA. LE ENNESIME OPERE E PROMESSE INCOMPIUTE DELL’AMMINISTRAZIONE LA MARCA

Era il principio del mese di luglio, quando, in occasione dell’inaugurazione dell’impianto sportivo, abbiamo assistito al ricorrente scenario retorico, ideologico, demagogico e propagandistico.

Eppure, l’azione non è stata pensata, né il finanziamento ottenuto da questa giunta “olimpionica”.

E così, mentre il sindaco si sperticava nel definire l’intervento quale parte del percorso di restituzione dei luoghi d’incontro e aggregazione, l’assessore onnipotente annunciava che l’area polivalente risultava “utilizzabile anche nelle ore serali grazie a un apposito apparato d’illuminazione”.

Il comunicato comunale è inequivocabile.

Peccato che la viva voce dei ragazzi, attraverso questo video, dimostri senza dubbio alcuno l’esatto contrario, dopo ben quattro mesi dai roboanti annunci politici sopra riportati.

Governare una Città è questione molto seria: gli impegni assunti e ostentati, si attuano scrupolosamente.

Altrimenti, cambiamo programma, scegliendo “Scherzi a parte”

Ugo Galli – consigliere comunale