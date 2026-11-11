Manfredonia, Tari: “Finalmente convocato il Consiglio Comunale”

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TARI, DOPO MESI DI SILENZI E RINVII IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE FINALMENTE CONVOCATO: MA I CITTADINI MERITANO ANCORA MOLTE RISPOSTE



Dopo mesi di attesa, polemiche e richieste rimaste senza riscontro, il Consiglio comunale di Manfredonia sarà finalmente chiamato a discutere la vicenda legata agli errati versamenti TARI delle annualità 2023 e 2024.

Una convocazione che arriva soltanto oggi, dopo un ritardo che Città Protagonista ha denunciato pubblicamente più volte, fino alla lettera aperta indirizzata al presidente del Consiglio comunale nella quale ponevamo una domanda semplice e legittima: che fine avesse fatto il conguaglio TARI e perché il tema continuasse a non approdare in aula.

Ora che il Consiglio è stato convocato, resta però una questione politica che non può essere ignorata. Perché si è aspettato così tanto? La proposta era nota da tempo. Gli errori relativi alla determinazione degli importi erano altrettanto noti. Le conseguenze economiche per migliaia di contribuenti erano già evidenti. Eppure si è continuato a rinviare, a prendere tempo, a rimandare una discussione che avrebbe meritato ben altra tempestività e soprattutto ben altra trasparenza.

È inevitabile, quindi, porre alcune domande. Ci sono stati problemi all’interno della maggioranza? Dubbi politici sulla strada da intraprendere? Qualcuno temeva di assumersi responsabilità rispetto alle scelte che domani vengono portate all’attenzione del Consiglio comunale? Non pretendiamo risposte immediate. Ma riteniamo che queste domande siano doverose, perché riguardano il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Intanto il tempo è trascorso. E quando la politica perde tempo, spesso il conto finisce sulle spalle della comunità.

Lo avevamo detto mesi fa e lo ribadiamo oggi. La vicenda TARI non è una questione burocratica. È una questione che riguarda famiglie, pensionati, attività economiche e contribuenti che hanno il diritto di sapere come verranno gestite le somme versate in eccesso e come saranno trattate le posizioni di coloro che dovranno corrispondere differenze a favore dell’ente.

Oggi, invece, ci ritroviamo a discutere una vicenda che avrebbe dovuto essere affrontata molto prima.

Perché una cosa è certa: se gli errori possono capitare, i ritardi nel chiarirli e nel risolverli rappresentano una precisa responsabilità politica. Ed è proprio su questa responsabilità che Manfredonia attende ancora risposte.

Città Protagonista