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Al Teatro Giordano “Il Jazz parla italiano”: la canzone d’autore riletta da grandi solisti e orchestra

FOGGIA – Un viaggio sonoro che rilegge e reinventa in chiave jazz alcune tra le più celebri canzoni e melodie che hanno fatto la storia della musica d’autore italiana, unendo la libertà dell’improvvisazione alla memoria collettiva. Venerdì 13 novembre, alle 20.30, il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospita “Il Jazz parla italiano”, nuovo appuntamento della Quinta Stagione dell’Orchestra sinfonica territoriale “Suoni del Sud”.

Il programma attinge a un patrimonio di brani indimenticabili del cantautorato e della musica italiana – tra cui capolavori come “Nel blu dipinto di blu”, “Margherita”, “Almeno tu nell’universo”, “Impressioni di settembre”, “Amore che vieni, amore che vai” e “L’isola che non c’è” – trasformati in raffinate partiture jazzistiche.

Sul palco, un cast artistico d’eccezione: la guida dell’Orchestra “Suoni del Sud” è affidata al maestro Giuseppe Fabrizio, che vanta una carriera internazionale che lo ha visto dirigere prestigiose formazioni. I ruoli solistici vedranno protagonisti Javier Girotto (sax soprano), sassofonista e compositore argentino di fama internazionale tra i più autorevoli interpreti del jazz contaminato, e Gianni Iorio (bandoneon), virtuoso acclamato della fisarmonica e del bandoneon a livello europeo.

A curare il pianoforte e gli arrangiamenti originali dell’intero progetto è il maestro Michele Emanuele Pio Surgo, affiancato da una sezione ritmica di solida esperienza composta dal contrabbassista Giovanni Mastrangelo e dal batterista Giuseppe Candela.

“Questo concerto rappresenta un felice punto d’incontro tra la grande tradizione del cantautorato italiano e il fascino travolgente del linguaggio jazzistico – dichiara Libera Granatiero, presidente dell’Associazione Suoni del Sud –. Con la straordinaria presenza di solisti di rilievo internazionale e la direzione del M° Fabrizio, offriamo al pubblico un progetto originale capace di far risuonare melodie amate da tutti in una veste del tutto nuova e raffinata”.

La stagione è organizzata dall’Associazione “Suoni del Sud” con la direzione artistica di Marco Moresco. L’iniziativa gode del contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Foggia, e della collaborazione del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” e del Teatro Giordano. Per informazioni è possibile contattare il numero 324.5912249.